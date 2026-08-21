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Ульяновские десантники уничтожили системы связи ВСУ вблизи Запорожья - РИА Новости Крым, 21.08.2026
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Ульяновские десантники уничтожили системы связи ВСУ вблизи Запорожья
Ульяновские десантники уничтожили системы связи ВСУ вблизи Запорожья - РИА Новости Крым, 21.08.2026
Ульяновские десантники уничтожили системы связи ВСУ вблизи Запорожья
Расчеты ударных БПЛА Ульяновского гвардейского соединения ВДВ, которые находятся в составе группировки "Днепр", уничтожили вражеские системы связи, а также... РИА Новости Крым, 21.08.2026
2026-08-21T08:58
2026-08-21T08:58
новости сво
группировка войск "днепр"
беспилотник (бпла, дрон)
министерство обороны рф
видео
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Расчеты ударных БПЛА Ульяновского гвардейского соединения ВДВ, которые находятся в составе группировки "Днепр", уничтожили вражеские системы связи, а также нарушили логистику ВСУ вблизи Запорожья. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Точечными ударами FPV-дронов десантники уничтожили антенны, полностью лишив противника возможности эффективно управлять своими беспилотными системами на этом участке. Помимо поражения средств связи, российские FPV-дроны нанесли удары по вражеской логистике. Были обнаружены и уничтожены тяжелые гексакоптеры противника, пытавшиеся доставить продовольствие и средства к позициям ВСУ. Уничтожение грузовых дронов происходит круглосуточно, что нарушает снабжение передовых групп и вынуждает противника истощать ресурсы, уточнили в ведомстве. Отмечается, что комплексная работа подразделений беспилотных систем "крылатой пехоты" демонстрирует высокую эффективность тактики "охоты" за ключевыми целями в оперативном тылу. Уничтожение антенн, грузовых гексакоптеров создает условия для успешного продвижения российских штурмовых групп. Ранее сообщалось, что более 30 разведывательных и ударных беспилотников уничтожили FPV-дроны новороссийских десантников за месяц в небе над Запорожской областью.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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96
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новости сво, группировка войск "днепр", беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, видео, вооруженные силы россии
Ульяновские десантники уничтожили системы связи ВСУ вблизи Запорожья

Операторы ударных БПЛА Ульяновских десантников поразили объекты ВСУ вблизи Запорожья

08:58 21.08.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Расчеты ударных БПЛА Ульяновского гвардейского соединения ВДВ, которые находятся в составе группировки "Днепр", уничтожили вражеские системы связи, а также нарушили логистику ВСУ вблизи Запорожья. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В ходе воздушной разведки операторы БПЛА вскрыли в тыловых районах противника комплексные антенны связи и ретрансляторы. Эти объекты использовались ВСУ для управления ударными БПЛА и координации действий подразделений", - говорится в сообщении.
Точечными ударами FPV-дронов десантники уничтожили антенны, полностью лишив противника возможности эффективно управлять своими беспилотными системами на этом участке.
Помимо поражения средств связи, российские FPV-дроны нанесли удары по вражеской логистике. Были обнаружены и уничтожены тяжелые гексакоптеры противника, пытавшиеся доставить продовольствие и средства к позициям ВСУ.
Уничтожение грузовых дронов происходит круглосуточно, что нарушает снабжение передовых групп и вынуждает противника истощать ресурсы, уточнили в ведомстве.
Отмечается, что комплексная работа подразделений беспилотных систем "крылатой пехоты" демонстрирует высокую эффективность тактики "охоты" за ключевыми целями в оперативном тылу. Уничтожение антенн, грузовых гексакоптеров создает условия для успешного продвижения российских штурмовых групп.
Ранее сообщалось, что более 30 разведывательных и ударных беспилотников уничтожили FPV-дроны новороссийских десантников за месяц в небе над Запорожской областью.
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