https://crimea.ria.ru/20260821/ulyanovskie-desantniki-unichtozhili-sistemy-svyazi-vsu-vblizi-zaporozhya-1158649431.html

Ульяновские десантники уничтожили системы связи ВСУ вблизи Запорожья

Ульяновские десантники уничтожили системы связи ВСУ вблизи Запорожья - РИА Новости Крым, 21.08.2026

Ульяновские десантники уничтожили системы связи ВСУ вблизи Запорожья

Расчеты ударных БПЛА Ульяновского гвардейского соединения ВДВ, которые находятся в составе группировки "Днепр", уничтожили вражеские системы связи, а также... РИА Новости Крым, 21.08.2026

2026-08-21T08:58

2026-08-21T08:58

2026-08-21T08:58

новости сво

группировка войск "днепр"

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Расчеты ударных БПЛА Ульяновского гвардейского соединения ВДВ, которые находятся в составе группировки "Днепр", уничтожили вражеские системы связи, а также нарушили логистику ВСУ вблизи Запорожья. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Точечными ударами FPV-дронов десантники уничтожили антенны, полностью лишив противника возможности эффективно управлять своими беспилотными системами на этом участке. Помимо поражения средств связи, российские FPV-дроны нанесли удары по вражеской логистике. Были обнаружены и уничтожены тяжелые гексакоптеры противника, пытавшиеся доставить продовольствие и средства к позициям ВСУ. Уничтожение грузовых дронов происходит круглосуточно, что нарушает снабжение передовых групп и вынуждает противника истощать ресурсы, уточнили в ведомстве. Отмечается, что комплексная работа подразделений беспилотных систем "крылатой пехоты" демонстрирует высокую эффективность тактики "охоты" за ключевыми целями в оперативном тылу. Уничтожение антенн, грузовых гексакоптеров создает условия для успешного продвижения российских штурмовых групп. Ранее сообщалось, что более 30 разведывательных и ударных беспилотников уничтожили FPV-дроны новороссийских десантников за месяц в небе над Запорожской областью.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260820/po-kievu-i-oblasti-nanesen-massirovannyy-udar-porazheny-zavody-fire-point-i-antonov-1158646365.html

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, группировка войск "днепр", беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, видео, вооруженные силы россии