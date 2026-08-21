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Учебный год для российских школьников начнется с короткой недели - РИА Новости Крым, 21.08.2026
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Учебный год для российских школьников начнется с короткой недели
Учебный год для российских школьников начнется с короткой недели - РИА Новости Крым, 21.08.2026
Учебный год для российских школьников начнется с короткой недели
Первая неделя нового учебного года для большинства российских школьников будет короткой и продлится четыре дня. РИА Новости Крым, 21.08.2026
2026-08-21T09:43
2026-08-21T09:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Первая неделя нового учебного года для большинства российских школьников будет короткой и продлится четыре дня.Так как 1 сентября приходится на вторник, в школах с пятидневкой занятия пройдут со вторника по пятницу.В школах с шестидневной учебной неделей она продлится пять дней – со вторника по субботу.По данным Минпросвещения РФ, в новом учебном году в школу пойдут 17,5 миллиона детей, из них 1,5 миллиона – первоклассники.Ранее сообщалось, что в Крыму в связи с режимом ЧС к новому учебному году разработали два режима работы школ: стандартный и специальный. Их будут применять в зависимости от ситуации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Школы в трех округах Запорожской области переведут на дистант1 сентября в Крыму начнут работу три современных школыГлава Минпросвещения России посетил школу Симферополя
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новости крыма, школа, дети, россия, образование в россии, минпросвещения рф
Учебный год для российских школьников начнется с короткой недели

Первая неделя учебного года для российских школьников будет четырехдневной

09:43 21.08.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОткрытие н школы в селе Трёхпрудное
Открытие н школы в селе Трёхпрудное - РИА Новости, 1920, 21.08.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Первая неделя нового учебного года для большинства российских школьников будет короткой и продлится четыре дня.
Так как 1 сентября приходится на вторник, в школах с пятидневкой занятия пройдут со вторника по пятницу.
В школах с шестидневной учебной неделей она продлится пять дней – со вторника по субботу.
По данным Минпросвещения РФ, в новом учебном году в школу пойдут 17,5 миллиона детей, из них 1,5 миллиона – первоклассники.
Ранее сообщалось, что в Крыму в связи с режимом ЧС к новому учебному году разработали два режима работы школ: стандартный и специальный. Их будут применять в зависимости от ситуации.
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