https://crimea.ria.ru/20260821/smertelnaya-ataka-vsu-na-krym--delo-rassleduet-sledkom-1158679651.html

Смертельная атака ВСУ на Крым – дело расследует Следком

Смертельная атака ВСУ на Крым – дело расследует Следком - РИА Новости Крым, 21.08.2026

Смертельная атака ВСУ на Крым – дело расследует Следком

Следственный комитет России будет расследовать удары украинских боевиков по Крыму и Севастополю, при которых погибли два человека и шестеро, в том числе двое... РИА Новости Крым, 21.08.2026

2026-08-21T10:41

2026-08-21T10:41

2026-08-21T10:41

ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Следственный комитет России будет расследовать удары украинских боевиков по Крыму и Севастополю, при которых погибли два человека и шестеро, в том числе двое детей, получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов проинформировал, что в результате удара по Симферопольскому району вечером в четверг погибли два человека. Еще трое ранены, в том числе ребенок. Также один человек ранен в Сакском районе.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в результате вечерней атаки ВСУ пострадали мать и двухлетний малыш. Ребенок госпитализирован.Также СК будет расследовать обстоятельства атак дронов на железнодорожную станцию "Криничная" в Макеевке и на автодороге Новоазовск — Мариуполь Донецкой Народной Республики, в результате которых пострадали люди.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали Белгородскую область 130 раз - есть жертвыВ Ульяновской области при атаке ВСУ тяжело ранен мужчинаВСУ атаковали Брянскую область: один человек погиб и четверо ранены

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), атаки всу на крым, новости крыма, крым