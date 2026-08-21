Смертельная атака ВСУ на Крым – дело расследует Следком
Следком России установит ответственных за смертельную атаку ВСУ на Крым
© ТГ-канал Сергея АксеноваСК РФ
© ТГ-канал Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Следственный комитет России будет расследовать удары украинских боевиков по Крыму и Севастополю, при которых погибли два человека и шестеро, в том числе двое детей, получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов проинформировал, что в результате удара по Симферопольскому району вечером в четверг погибли два человека. Еще трое ранены, в том числе ребенок. Также один человек ранен в Сакском районе.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в результате вечерней атаки ВСУ пострадали мать и двухлетний малыш. Ребенок госпитализирован.
"Следователи СК России будут расследовать преступления украинских вооруженных формирований против мирных жителей Республики Крым и города Севастополя. Следственный комитет России установит лиц из числа участников ВФУ, причастных к произошедшему, и даст уголовно-правовую оценку их действиям", - говорится в сообщении.
Также СК будет расследовать обстоятельства атак дронов на железнодорожную станцию "Криничная" в Макеевке и на автодороге Новоазовск — Мариуполь Донецкой Народной Республики, в результате которых пострадали люди.
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