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Смертельная атака ВСУ на Крым – дело расследует Следком - РИА Новости Крым, 21.08.2026
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Смертельная атака ВСУ на Крым – дело расследует Следком
Смертельная атака ВСУ на Крым – дело расследует Следком - РИА Новости Крым, 21.08.2026
Смертельная атака ВСУ на Крым – дело расследует Следком
Следственный комитет России будет расследовать удары украинских боевиков по Крыму и Севастополю, при которых погибли два человека и шестеро, в том числе двое... РИА Новости Крым, 21.08.2026
2026-08-21T10:41
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ск рф (следственный комитет российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Следственный комитет России будет расследовать удары украинских боевиков по Крыму и Севастополю, при которых погибли два человека и шестеро, в том числе двое детей, получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов проинформировал, что в результате удара по Симферопольскому району вечером в четверг погибли два человека. Еще трое ранены, в том числе ребенок. Также один человек ранен в Сакском районе.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в результате вечерней атаки ВСУ пострадали мать и двухлетний малыш. Ребенок госпитализирован.Также СК будет расследовать обстоятельства атак дронов на железнодорожную станцию "Криничная" в Макеевке и на автодороге Новоазовск — Мариуполь Донецкой Народной Республики, в результате которых пострадали люди.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали Белгородскую область 130 раз - есть жертвыВ Ульяновской области при атаке ВСУ тяжело ранен мужчинаВСУ атаковали Брянскую область: один человек погиб и четверо ранены
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РИА Новости Крым
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ск рф (следственный комитет российской федерации), атаки всу на крым, новости крыма, крым
Смертельная атака ВСУ на Крым – дело расследует Следком

Следком России установит ответственных за смертельную атаку ВСУ на Крым

10:41 21.08.2026
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваСК РФ
СК РФ
© ТГ-канал Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Следственный комитет России будет расследовать удары украинских боевиков по Крыму и Севастополю, при которых погибли два человека и шестеро, в том числе двое детей, получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов проинформировал, что в результате удара по Симферопольскому району вечером в четверг погибли два человека. Еще трое ранены, в том числе ребенок. Также один человек ранен в Сакском районе.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в результате вечерней атаки ВСУ пострадали мать и двухлетний малыш. Ребенок госпитализирован.

"Следователи СК России будут расследовать преступления украинских вооруженных формирований против мирных жителей Республики Крым и города Севастополя. Следственный комитет России установит лиц из числа участников ВФУ, причастных к произошедшему, и даст уголовно-правовую оценку их действиям", - говорится в сообщении.

Также СК будет расследовать обстоятельства атак дронов на железнодорожную станцию "Криничная" в Макеевке и на автодороге Новоазовск — Мариуполь Донецкой Народной Республики, в результате которых пострадали люди.
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СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Атаки ВСУ на КрымНовости КрымаКрым
 
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