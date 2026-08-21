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Ситуация на Запорожской АЭС: станция больше суток без внешнего питания - РИА Новости Крым, 21.08.2026
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Ситуация на Запорожской АЭС: станция больше суток без внешнего питания
Ситуация на Запорожской АЭС: станция больше суток без внешнего питания - РИА Новости Крым, 21.08.2026
Ситуация на Запорожской АЭС: станция больше суток без внешнего питания
Запорожская АЭС больше суток остается без внешнего электроснабжения, место повреждения питающей станцию линии находится на подконтрольной Киеву территории. Об... РИА Новости Крым, 21.08.2026
2026-08-21T11:30
2026-08-21T11:30
запорожская область
заэс (запорожская атомная электростанция)
новости
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отключение электроэнергии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Запорожская АЭС больше суток остается без внешнего электроснабжения, место повреждения питающей станцию линии находится на подконтрольной Киеву территории. Об этом сообщила директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.Запорожская АЭС утром 20 августа перешла на резервное энергоснабжение в связи с отключением внешней линии питания. Высоковольтная линия 330 киловольт "Ферросплавная-1" была отключена от станции в связи с повреждением.По ее словам, информации о сроках проведения ремонтно-восстановительных работ у станции нет.Нарушений в работе систем безопасности не зафиксировано.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтактеи MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:МИД России: Киев сорвал поездку Гросси на ЗАЭС и в ЭнергодарВСУ атаковали сотрудников Запорожской АЭС - трое раненыхМины ВСУ на дорогах Энергодара – что с ранеными сотрудниками ЗАЭС
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запорожская область, заэс (запорожская атомная электростанция), новости, украина, отключение электроэнергии
Ситуация на Запорожской АЭС: станция больше суток без внешнего питания

Запорожская АЭС больше суток остается без внешнего энергоснабжения

11:30 21.08.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Запорожская АЭС больше суток остается без внешнего электроснабжения, место повреждения питающей станцию линии находится на подконтрольной Киеву территории. Об этом сообщила директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.
Запорожская АЭС утром 20 августа перешла на резервное энергоснабжение в связи с отключением внешней линии питания. Высоковольтная линия 330 киловольт "Ферросплавная-1" была отключена от станции в связи с повреждением.

"Линия внешнего электроснабжения станции остается обесточенной... Станция уже больше суток работает на резервных дизель-генераторах, обеспечивающих безопасность ее эксплуатации. Повреждение линии находится на правобережной части Днепра на украинской стороне ", - приводит РИА Новости слова Яшиной.

По ее словам, информации о сроках проведения ремонтно-восстановительных работ у станции нет.
Нарушений в работе систем безопасности не зафиксировано.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".
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Запорожская областьЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)НовостиУкраинаОтключение электроэнергии
 
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