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Ситуация на Крымском мосту утром 21 августа
Ситуация на Крымском мосту утром 21 августа - РИА Новости Крым, 21.08.2026
Ситуация на Крымском мосту утром 21 августа
На Крымском мосту утром в пятницу затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 21.08.2026
2026-08-21T07:04
2026-08-21T07:04
2026-08-21T07:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. На Крымском мосту утром в пятницу затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на логистическом объекте.Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.Ночью движение по Крымскому мосту не перекрывали, проезд также был свободным.Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей. В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Досмотр на Крымском мосту: что можно брать с собой и как быстро пройтиНа Крымском мосту вводят новые правила провоза топливаСеть пригородных поездов в Крыму - как она будет развиваться
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крымский мост, транспорт, логистика, новости крыма, крым
Ситуация на Крымском мосту утром 21 августа
Крымский мост сейчас свободен для проезда
07:04 21.08.2026 (обновлено: 07:07 21.08.2026)