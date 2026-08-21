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Севастополь пытались атаковать 19 украинских БПЛА - РИА Новости Крым, 21.08.2026
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Севастополь пытались атаковать 19 украинских БПЛА
Севастополь пытались атаковать 19 украинских БПЛА - РИА Новости Крым, 21.08.2026
Севастополь пытались атаковать 19 украинских БПЛА
Над Севастополем за сутки уничтожили 19 украинских БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 21.08.2026
2026-08-21T10:01
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атаки всу на крым
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СЕВАСТОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Над Севастополем за сутки уничтожили 19 украинских БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Накануне губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в результате вечерней атаки ВСУ пострадали мать и двухлетний малыш. Ребенок госпитализирован. Позже глава Крыма Сергей Аксенов проинформировал, что в результате удара по Симферопольскому району погибли два человека. Еще трое ранены, в том числе ребенок. Также один человек ранен в Сакском районе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе сбиты 13 дронов - при атаке ВСУ пострадала мать и двухлетний малыш Атака ВСУ на Крым: в результате удара два человека погибли и четверо раненыХуснуллин назвал непростой ситуацию на Крымском полуострове
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РИА Новости Крым
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Севастополь пытались атаковать 19 украинских БПЛА

Над Севастополем за сутки уничтожили 19 украинских БПЛА - Развожаев

10:01 21.08.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая работа в зоне СВО
Боевая работа в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 21.08.2026
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СЕВАСТОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Над Севастополем за сутки уничтожили 19 украинских БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Наши военные, авиация и мобильные огневые группы за прошедшие сутки нейтрализовали 19 беспилотников ВСУ. Спасибо нашим защитникам", - говорится в сообщении.
Накануне губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в результате вечерней атаки ВСУ пострадали мать и двухлетний малыш. Ребенок госпитализирован.
Позже глава Крыма Сергей Аксенов проинформировал, что в результате удара по Симферопольскому району погибли два человека. Еще трое ранены, в том числе ребенок. Также один человек ранен в Сакском районе.
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СевастопольНовости СевастополяКрымПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)Новости КрымаМихаил РазвожаевАтаки ВСУ на Крым
 
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