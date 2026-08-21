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Севастополь перевели на режим отключений света по схеме "2 часа через 6"
Севастополь перевели на режим отключений света по схеме "2 часа через 6" - РИА Новости Крым, 21.08.2026
Севастополь перевели на режим отключений света по схеме "2 часа через 6"
В Севастополе из-за дефицита мощности введен график подачи электроэнергии "2 часа через 6" вместо "3 через 3". Об этом сообщает предприятие "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 21.08.2026
2026-08-21T07:50
2026-08-21T07:50
2026-08-21T07:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе из-за дефицита мощности введен график подачи электроэнергии "2 часа через 6" вместо "3 через 3". Об этом сообщает предприятие "Севастопольэнерго".Специалисты "Севастопольэнерго" выполняют необходимые переключения в электрических сетях, чтобы максимально равномерно распределить доступную мощность между потребителями, включенными в график временных отключений, добавили в компании.Ориентировочно до 8:00 электроэнергия будет у части потребителей 1-й очереди. С полным списком адресов можно ознакомится в мессенджере МАКС по ссылке. Накануне сообщалось, что в Севастополе в пятницу, 21 августа, ограничат режим потребления электрической мощности для юридических лиц.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Севастополь перевели на режим отключений света по схеме "2 часа через 6"
В Севастополе будут давать свет по два часа через каждые шесть
07:50 21.08.2026 (обновлено: 07:53 21.08.2026)