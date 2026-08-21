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Севастополь перевели на режим отключений света по схеме "2 часа через 6" - РИА Новости Крым, 21.08.2026
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Севастополь перевели на режим отключений света по схеме "2 часа через 6"
Севастополь перевели на режим отключений света по схеме "2 часа через 6" - РИА Новости Крым, 21.08.2026
Севастополь перевели на режим отключений света по схеме "2 часа через 6"
В Севастополе из-за дефицита мощности введен график подачи электроэнергии "2 часа через 6" вместо "3 через 3". Об этом сообщает предприятие "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 21.08.2026
2026-08-21T07:50
2026-08-21T07:53
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новости севастополя
отключение электроэнергии в крыму
энергосистема крыма
севастопольэнерго
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе из-за дефицита мощности введен график подачи электроэнергии "2 часа через 6" вместо "3 через 3". Об этом сообщает предприятие "Севастопольэнерго".Специалисты "Севастопольэнерго" выполняют необходимые переключения в электрических сетях, чтобы максимально равномерно распределить доступную мощность между потребителями, включенными в график временных отключений, добавили в компании.Ориентировочно до 8:00 электроэнергия будет у части потребителей 1-й очереди. С полным списком адресов можно ознакомится в мессенджере МАКС по ссылке. Накануне сообщалось, что в Севастополе в пятницу, 21 августа, ограничат режим потребления электрической мощности для юридических лиц.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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севастополь, новости севастополя, отключение электроэнергии в крыму, энергосистема крыма, севастопольэнерго
Севастополь перевели на режим отключений света по схеме "2 часа через 6"

В Севастополе будут давать свет по два часа через каждые шесть

07:50 21.08.2026 (обновлено: 07:53 21.08.2026)
 
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко / Перейти в фотобанкЭлектрощитовая
Электрощитовая - РИА Новости, 1920, 21.08.2026
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе из-за дефицита мощности введен график подачи электроэнергии "2 часа через 6" вместо "3 через 3". Об этом сообщает предприятие "Севастопольэнерго".
"По команде диспетчера Черноморского РДУ введен режим временного ограничения электроснабжения. Из-за значительного дефицита мощности в энергосистеме Крыма привычный график "3 через 3" соблюдать невозможно. Будем придерживаться режима "2 через 6", - говорится в сообщении.
Специалисты "Севастопольэнерго" выполняют необходимые переключения в электрических сетях, чтобы максимально равномерно распределить доступную мощность между потребителями, включенными в график временных отключений, добавили в компании.
Ориентировочно до 8:00 электроэнергия будет у части потребителей 1-й очереди. С полным списком адресов можно ознакомится в мессенджере МАКС по ссылке.
Накануне сообщалось, что в Севастополе в пятницу, 21 августа, ограничат режим потребления электрической мощности для юридических лиц.
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СевастопольНовости СевастополяОтключение электроэнергии в КрымуЭнергосистема КрымаСевастопольэнерго
 
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