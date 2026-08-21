https://crimea.ria.ru/20260821/sevastopol-pereveli-na-rezhim-otklyucheniy-sveta-po-skheme-2-chasa-cherez-6-1158675932.html

Севастополь перевели на режим отключений света по схеме "2 часа через 6"

Севастополь перевели на режим отключений света по схеме "2 часа через 6" - РИА Новости Крым, 21.08.2026

Севастополь перевели на режим отключений света по схеме "2 часа через 6"

В Севастополе из-за дефицита мощности введен график подачи электроэнергии "2 часа через 6" вместо "3 через 3". Об этом сообщает предприятие "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 21.08.2026

2026-08-21T07:50

2026-08-21T07:50

2026-08-21T07:53

севастополь

новости севастополя

отключение электроэнергии в крыму

энергосистема крыма

севастопольэнерго

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111524/38/1115243856_0:0:2449:1378_1920x0_80_0_0_90b8c7d462fd890f8c130f75ba8d7fca.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе из-за дефицита мощности введен график подачи электроэнергии "2 часа через 6" вместо "3 через 3". Об этом сообщает предприятие "Севастопольэнерго".Специалисты "Севастопольэнерго" выполняют необходимые переключения в электрических сетях, чтобы максимально равномерно распределить доступную мощность между потребителями, включенными в график временных отключений, добавили в компании.Ориентировочно до 8:00 электроэнергия будет у части потребителей 1-й очереди. С полным списком адресов можно ознакомится в мессенджере МАКС по ссылке. Накануне сообщалось, что в Севастополе в пятницу, 21 августа, ограничат режим потребления электрической мощности для юридических лиц.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости севастополя, отключение электроэнергии в крыму, энергосистема крыма, севастопольэнерго