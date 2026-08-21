https://crimea.ria.ru/20260821/samolet-s-pozharnymi-upal-na-sakhaline-1158674661.html
Самолет с пожарными совершил аварийную посадку на Сахалине
Самолет с пожарными совершил аварийную посадку на Сахалине - РИА Новости Крым, 21.08.2026
Самолет с пожарными совершил аварийную посадку на Сахалине
Самолет Ан-3 совершил вынужденную посадку на Сахалине, следователи проводят проверку. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на... РИА Новости Крым, 21.08.2026
2026-08-21T06:42
2026-08-21T06:42
2026-08-21T06:44
сахалин
происшествия
самолет
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/15/1158674550_0:694:1920:1774_1920x0_80_0_0_61cf0b5e5145aca333f50ca2ead732ee.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Самолет Ан-3 совершил вынужденную посадку на Сахалине, следователи проводят проверку. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте.Погибших и пострадавших нет. Доследственная проверка организована по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Размер причиненного ущерба устанавливается. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки, отметили в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
сахалин
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/15/1158674550_0:480:1920:1920_1920x0_80_0_0_6ab98c9d96acf1d6e2443fa485bd1150.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сахалин, происшествия, самолет, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости
Самолет с пожарными совершил аварийную посадку на Сахалине
На Сахалине самолет с пожарными совершил вынужденную посадку и загорелся
06:42 21.08.2026 (обновлено: 06:44 21.08.2026)