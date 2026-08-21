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Российской ПВО сбиты 26 крылатых ракет "Фламинго" и 8 477 беспилотников ВСУ

Российской ПВО сбиты 26 крылатых ракет "Фламинго" и 8 477 беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 21.08.2026

Российской ПВО сбиты 26 крылатых ракет "Фламинго" и 8 477 беспилотников ВСУ

Средства российской ПВО за прошедшую неделю сбили 26 крылатых ракет "Фламинго" и перехватили и уничтожили 8477 украинских беспилотников, сообщает в недельной... РИА Новости Крым, 21.08.2026

2026-08-21T12:27

2026-08-21T12:27

2026-08-21T13:33

новости сво

вооруженные силы россии

пво

министерство обороны рф

беспилотник (бпла, дрон)

атаки всу

ракета "фламинго"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Средства российской ПВО за прошедшую неделю сбили 26 крылатых ракет "Фламинго" и перехватили и уничтожили 8477 украинских беспилотников, сообщает в недельной сводке Министерство обороны РФ.Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера.Вооруженные силы России за неделю нанесли массированный и девять групповых ударов по Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, вооруженные силы россии, пво, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, ракета "фламинго"