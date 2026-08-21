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Российской ПВО сбиты 26 крылатых ракет "Фламинго" и 8 477 беспилотников ВСУ
Российской ПВО сбиты 26 крылатых ракет "Фламинго" и 8 477 беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 21.08.2026
Российской ПВО сбиты 26 крылатых ракет "Фламинго" и 8 477 беспилотников ВСУ
Средства российской ПВО за прошедшую неделю сбили 26 крылатых ракет "Фламинго" и перехватили и уничтожили 8477 украинских беспилотников, сообщает в недельной... РИА Новости Крым, 21.08.2026
2026-08-21T12:27
2026-08-21T12:27
2026-08-21T13:33
новости сво
вооруженные силы россии
пво
министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
ракета "фламинго"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Средства российской ПВО за прошедшую неделю сбили 26 крылатых ракет "Фламинго" и перехватили и уничтожили 8477 украинских беспилотников, сообщает в недельной сводке Министерство обороны РФ.Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера.Вооруженные силы России за неделю нанесли массированный и девять групповых ударов по Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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новости сво, вооруженные силы россии, пво, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, ракета "фламинго"
Российской ПВО сбиты 26 крылатых ракет "Фламинго" и 8 477 беспилотников ВСУ
26 крылатых ракет "Фламинго" и 8 477 беспилотников ВСУ сбила российская ПВО за неделю
12:27 21.08.2026 (обновлено: 13:33 21.08.2026)