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Российская армия освободила еще один населенный пункт в Донбассе
Российская армия освободила еще один населенный пункт в Донбассе - РИА Новости Крым, 21.08.2026
Российская армия освободила еще один населенный пункт в Донбассе
Российские военные освободили еще один населенный пункт в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. РИА Новости Крым, 21.08.2026
2026-08-21T12:23
2026-08-21T12:23
2026-08-21T12:48
новости сво
вооруженные силы россии
донецкая народная республика (днр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Российские военные освободили еще один населенный пункт в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.Накануне стало известно, что подразделения "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Николайполье Донецкой Народной Республики. Кроме того, решительными действиями бойцов "Центра" освобождено село Матяшево в ДНР.19 в Минобороны РФ сообщили, что российские военные освободили населенный пункт Водянское в Донецкой Народной Республике. Днем ранее армия России освободила Ореховатку и Красноподолье в ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости сво, вооруженные силы россии, донецкая народная республика (днр), министерство обороны рф
Российская армия освободила еще один населенный пункт в Донбассе
Еще один населенный пункт в Донбассе освобожден бойцами российской армии
12:23 21.08.2026 (обновлено: 12:48 21.08.2026)