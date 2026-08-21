https://crimea.ria.ru/20260821/rossiyskaya-armiya-osvobodila-esche-odin-naselennyy-punkt-v-donbasse-1158682590.html

Российская армия освободила еще один населенный пункт в Донбассе

Российская армия освободила еще один населенный пункт в Донбассе - РИА Новости Крым, 21.08.2026

Российская армия освободила еще один населенный пункт в Донбассе

Российские военные освободили еще один населенный пункт в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. РИА Новости Крым, 21.08.2026

2026-08-21T12:23

2026-08-21T12:23

2026-08-21T12:48

новости сво

вооруженные силы россии

донецкая народная республика (днр)

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Российские военные освободили еще один населенный пункт в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.Накануне стало известно, что подразделения "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Николайполье Донецкой Народной Республики. Кроме того, решительными действиями бойцов "Центра" освобождено село Матяшево в ДНР.19 в Минобороны РФ сообщили, что российские военные освободили населенный пункт Водянское в Донецкой Народной Республике. Днем ранее армия России освободила Ореховатку и Красноподолье в ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

донецкая народная республика (днр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, вооруженные силы россии, донецкая народная республика (днр), министерство обороны рф