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Российская армия освободила еще один населенный пункт в Донбассе - РИА Новости Крым, 21.08.2026
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Российская армия освободила еще один населенный пункт в Донбассе
Российская армия освободила еще один населенный пункт в Донбассе - РИА Новости Крым, 21.08.2026
Российская армия освободила еще один населенный пункт в Донбассе
Российские военные освободили еще один населенный пункт в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. РИА Новости Крым, 21.08.2026
2026-08-21T12:23
2026-08-21T12:48
новости сво
вооруженные силы россии
донецкая народная республика (днр)
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Российские военные освободили еще один населенный пункт в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.Накануне стало известно, что подразделения "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Николайполье Донецкой Народной Республики. Кроме того, решительными действиями бойцов "Центра" освобождено село Матяшево в ДНР.19 в Минобороны РФ сообщили, что российские военные освободили населенный пункт Водянское в Донецкой Народной Республике. Днем ранее армия России освободила Ореховатку и Красноподолье в ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости сво, вооруженные силы россии, донецкая народная республика (днр), министерство обороны рф
Российская армия освободила еще один населенный пункт в Донбассе

Еще один населенный пункт в Донбассе освобожден бойцами российской армии

12:23 21.08.2026 (обновлено: 12:48 21.08.2026)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАрмия России
Армия России - РИА Новости, 1920, 21.08.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Российские военные освободили еще один населенный пункт в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Зеленое Донецкой Народной Республики", – проинформировали в российском военном ведомстве.
Накануне стало известно, что подразделения "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Николайполье Донецкой Народной Республики. Кроме того, решительными действиями бойцов "Центра" освобождено село Матяшево в ДНР.
19 в Минобороны РФ сообщили, что российские военные освободили населенный пункт Водянское в Донецкой Народной Республике. Днем ранее армия России освободила Ореховатку и Красноподолье в ДНР.
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Новости СВОВооруженные силы РоссииДонецкая Народная Республика (ДНР)Министерство обороны РФ
 
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