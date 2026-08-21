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Погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 21.08.2026
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Погода в Крыму в пятницу
Погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 21.08.2026
Погода в Крыму в пятницу
В пятницу в Крыму установится сухая и жаркая погода благодаря влиянию высотного барического и термического гребня, сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 21.08.2026
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погода
погода в крыму
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крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму установится сухая и жаркая погода благодаря влиянию высотного барического и термического гребня, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный ночью 3-8 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +13...15, днем +30...32 градуса.В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +17...19, днем +29...31.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии - переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы +17...+20 градусов, днем +27...+32.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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погода, погода в крыму, крым, крымский гидрометцентр, симферополь, севастополь, ялта, алушта, судак, евпатория, феодосия
Погода в Крыму в пятницу

Погода в Крыму в пятницу

00:01 21.08.2026
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоЛето в Гурзуфе
Лето в Гурзуфе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму установится сухая и жаркая погода благодаря влиянию высотного барического и термического гребня, сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер восточный ночью 3-8 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха 21 августа ночью +12…17, на побережье до +21; днем +28…32, в горах +21…26", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный ночью 3-8 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +13...15, днем +30...32 градуса.
В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +17...19, днем +29...31.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии - переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы +17...+20 градусов, днем +27...+32.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Погода в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 21 августа
23:13Отбой воздушной тревоги звучит в Севастополе
22:55В Севастополе объявили воздушную тревогу
22:54В Крыму продолжает работать ПВО - действует беспилотная опасность
22:35Где в Севастополе в пятницу не будет электричества
22:33Заявления Путина и смертельная атака ВСУ на Крым и Севастополь: главное за день
22:09Атака ВСУ на Крым: в результате удара два человека погибли и четверо ранены
22:07Где и когда в Севастополе заправить машину в пятницу – 21 августа
21:44Российские бойцы нарушают логистику ВСУ на правобережье Днепра
21:33Две улицы Севастополя перекроют для транспорта на три месяца
21:21Онищенко рассказал об угрозе распространения холеры в России
21:10Украла у пенсионера 2,5 миллиона: в Севастополе поймали курьера аферистов
20:43В Севастополе сбиты 13 дронов - при атаке ВСУ пострадала мать и двухлетний малыш
20:33Техникумы и колледжи приняли около 3,8 млн заявлений от абитуриентов
20:2164 дрона сбиты над Крымом и другими регионами России
20:18Российских малышей будут обследовать на редкие генетические болезни
20:17В Севастополе отбой воздушной тревоги
19:5440 млн на оборудование: как в Севастополе поддерживают бизнес в пищепроме
19:47Названа самая смертоносная инфекция в мире
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