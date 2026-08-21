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Погода в Крыму в пятницу

Погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 21.08.2026

Погода в Крыму в пятницу

В пятницу в Крыму установится сухая и жаркая погода благодаря влиянию высотного барического и термического гребня, сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 21.08.2026

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2026-08-21T00:01

погода

погода в крыму

крым

крымский гидрометцентр

симферополь

севастополь

ялта

алушта

судак

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму установится сухая и жаркая погода благодаря влиянию высотного барического и термического гребня, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный ночью 3-8 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +13...15, днем +30...32 градуса.В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +17...19, днем +29...31.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии - переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы +17...+20 градусов, днем +27...+32.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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симферополь

севастополь

ялта

алушта

судак

евпатория

феодосия

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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