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Поддержка турбизнеса: в Крыму начат прием заявок на выплаты - РИА Новости Крым, 21.08.2026
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Поддержка турбизнеса: в Крыму начат прием заявок на выплаты
Поддержка турбизнеса: в Крыму начат прием заявок на выплаты - РИА Новости Крым, 21.08.2026
Поддержка турбизнеса: в Крыму начат прием заявок на выплаты
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. В Крыму начался прием заявок на федеральные выплаты в размере трех МРОТ субъектам туриндустрии и смежных отраслей. Об... РИА Новости Крым, 21.08.2026
2026-08-21T10:11
2026-08-21T10:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. В Крыму начался прием заявок на федеральные выплаты в размере трех МРОТ субъектам туриндустрии и смежных отраслей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Правительство РФ ранее приняло решение об оказании поддержки туристической отрасли Крыма и Севастополя на общую сумму 4,3 млрд рублей. Из них 3,7 млрд рублей направлены Республике Крым. Воспользоваться субсидией могут гостиницы, санатории, детские лагеря и другие средства размещения, турагенты и туроператоры, предприятия общественного питания. Выплата предоставляется исходя из численности сотрудников за июнь. Для индивидуальных предпринимателей к числу работников прибавляется один человек – сам ИП. "Если индивидуальный предприниматель не имеет наемных работников, размер субсидии составит 81279 рублей. При этом получатель выплат должен выполнить обязательство по сохранению количества работников по состоянию на 1 июня 2027 года на уровне не менее 80 % или сокращению не более чем на два человека (для индивидуальных предпринимателей) по отношению к количеству работников, занятых у получателя выплат на 1 июня текущего года", - отметил он.Принимает заявки и предоставляет субсидии министерство курортов и туризма Республики Крым. Нормативные правовые документы, порядки предоставления субсидий и электронная форма заявки размещены на сайте. На заполнение заявки отводится 19 дней. Еще неделя дается на рассмотрение правильности ее заполнения. Далее еще одна неделя предоставляется на возможную доработку и подачу повторной заявки. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, новости крыма, внутренний туризм, туризм в крыму, минкурортов крыма, господдержка
Поддержка турбизнеса: в Крыму начат прием заявок на выплаты

В Крыму начался прием заявок на выплаты субъектам туриндустрии и смежных отраслей

10:11 21.08.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. В Крыму начался прием заявок на федеральные выплаты в размере трех МРОТ субъектам туриндустрии и смежных отраслей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Правительство РФ ранее приняло решение об оказании поддержки туристической отрасли Крыма и Севастополя на общую сумму 4,3 млрд рублей. Из них 3,7 млрд рублей направлены Республике Крым.
"Единовременную выплату за счет этих средств получат более 3 тысяч компаний, работающих в туриндустрии нашего региона. Средства субсидии можно использовать в том числе на компенсацию расходов в связи с отменой оформленного и оплаченного бронирования, осуществленного до 20 июня 2026 года", - проинформировал Аксенов.
Воспользоваться субсидией могут гостиницы, санатории, детские лагеря и другие средства размещения, турагенты и туроператоры, предприятия общественного питания. Выплата предоставляется исходя из численности сотрудников за июнь. Для индивидуальных предпринимателей к числу работников прибавляется один человек – сам ИП.
"Если индивидуальный предприниматель не имеет наемных работников, размер субсидии составит 81279 рублей. При этом получатель выплат должен выполнить обязательство по сохранению количества работников по состоянию на 1 июня 2027 года на уровне не менее 80 % или сокращению не более чем на два человека (для индивидуальных предпринимателей) по отношению к количеству работников, занятых у получателя выплат на 1 июня текущего года", - отметил он.
Принимает заявки и предоставляет субсидии министерство курортов и туризма Республики Крым. Нормативные правовые документы, порядки предоставления субсидий и электронная форма заявки размещены на сайте. На заполнение заявки отводится 19 дней. Еще неделя дается на рассмотрение правильности ее заполнения. Далее еще одна неделя предоставляется на возможную доработку и подачу повторной заявки.
"Субсидии субъектам туриндустрии помогут поддержать работников, сохранить трудовые коллективы и выполнить обязательства перед туристами. Правительство республики продолжает работу по выработке дополнительных мер поддержки отрасли", - заключил Аксенов.
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