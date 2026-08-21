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Площадь лесного пожара в Ялте выросла до 50 га - РИА Новости Крым, 21.08.2026
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Площадь лесного пожара в Ялте выросла до 50 га
Площадь лесного пожара в Ялте выросла до 50 га - РИА Новости Крым, 21.08.2026
Площадь лесного пожара в Ялте выросла до 50 га
Площадь вспыхнувшего в горной местности Ялты лесного пожара за сутки увеличилась до 50 гектаров из-за ветра. Об этом сообщает главное управление МЧС России по... РИА Новости Крым, 21.08.2026
2026-08-21T10:16
2026-08-21T10:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Площадь вспыхнувшего в горной местности Ялты лесного пожара за сутки увеличилась до 50 гектаров из-за ветра. Об этом сообщает главное управление МЧС России по Крыму. Как отметили в ведомстве, в зоне пожара порывы ветра достигают 15 метров в секунду, что способствует распространению огня на большие площади. Кроме того, тушение осложняется труднодоступной местностью, крутыми склонами и отсутствием водоисточников. Подвоз воды осуществляется водовозками и мототехникой. Спасатели прокладывают рукавные линии в труднодоступные места для проливки горящей лесной подстилки, добавили в ведомстве. К ликвидации природного пожара привлечено 523 человека и 108 единиц техники.Лесной пожар в труднодоступной горной местности в Ялте вспыхнул 19 августа. К вечеру среды огонь охватил более шести гектаров площади. К утру 20 августа площадь горения увеличилась до 10 гектаров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Опасная погода в Крыму сохранится до 23 августаМасштабный лесной пожар в Ялте: на месте работают более 300 человекТри дня борьбы с огнем: лесной пожар под Феодосией полностью потушили
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4.7
96
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Площадь лесного пожара в Ялте выросла до 50 га

Площадь лесного пожара в горах над Ялтой выросла до 50 гектаров

10:16 21.08.2026 (обновлено: 10:23 21.08.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Площадь вспыхнувшего в горной местности Ялты лесного пожара за сутки увеличилась до 50 гектаров из-за ветра. Об этом сообщает главное управление МЧС России по Крыму.
"Продолжается тушение лесного пожара в Ялте. За сутки площадь активного горения увеличилась до 50 га из-за погодных условий и ветровой нагрузки", - говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, в зоне пожара порывы ветра достигают 15 метров в секунду, что способствует распространению огня на большие площади. Кроме того, тушение осложняется труднодоступной местностью, крутыми склонами и отсутствием водоисточников.
Подвоз воды осуществляется водовозками и мототехникой. Спасатели прокладывают рукавные линии в труднодоступные места для проливки горящей лесной подстилки, добавили в ведомстве.
К ликвидации природного пожара привлечено 523 человека и 108 единиц техники.
Лесной пожар в труднодоступной горной местности в Ялте вспыхнул 19 августа. К вечеру среды огонь охватил более шести гектаров площади. К утру 20 августа площадь горения увеличилась до 10 гектаров.
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