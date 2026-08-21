https://crimea.ria.ru/20260821/otboy-vozdushnoy-trevogi-v-sevastopole-1158672044.html
Отбой воздушной тревоги в Севастополе
Отбой воздушной тревоги в Севастополе - РИА Новости Крым, 21.08.2026
Отбой воздушной тревоги в Севастополе
В Севастополе миновала угроза воздушной атаки – в регионе объявлен отбой воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 21.08.2026
2026-08-21T11:18
2026-08-21T11:18
2026-08-21T11:19
севастополь
новости севастополя
михаил развожаев
крым
новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
атаки всу
атаки всу на крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/11/1158564977_0:127:1754:1114_1920x0_80_0_0_149d22342d90352912b051474a67ce1c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе миновала угроза воздушной атаки – в регионе объявлен отбой воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Как сообщалось, в Севастополе, начиная с вечера четверга, трижды звучал сигнал воздушной тревоги. В первый раз сирены включили в 22.54, но через несколько минут дали отбой. Около трех часов ночи сирены в городе снова завыли, режим тревоги действовал в течение часа. В 4.51 опять объявили тревогу. Отбой дали в 6.35.На время действия тревоги морской транспорт приостанавливает движение. Его работа возобновляется после отмены тревожного сигнала. Местным жителям во время угрозы необходимо найти укрытие и не приближаться к окнам.С 2024 года в Севастополе при соответствующей опасности может также звучать сигнал – "Баллистика", который звучит особым образом и означает, что укрыться в безопасном месте необходимо в течение за 1-2 минут.В Крыму, начиная с мая 2026 года, Главное управление МЧС по РК рассылает СМС-предупреждение о беспилотной и ракетной опасности в регионе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/11/1158564977_51:0:1704:1240_1920x0_80_0_0_6a884a8486c257aa4b02977108792422.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, крым, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу, атаки всу на крым
Отбой воздушной тревоги в Севастополе
Отбой воздушной тревоги в Севастополе
11:18 21.08.2026 (обновлено: 11:19 21.08.2026)