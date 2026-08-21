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Отбой воздушной тревоги в Севастополе

Отбой воздушной тревоги в Севастополе - РИА Новости Крым, 21.08.2026

Отбой воздушной тревоги в Севастополе

В Севастополе миновала угроза воздушной атаки – в регионе объявлен отбой воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 21.08.2026

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе миновала угроза воздушной атаки – в регионе объявлен отбой воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Как сообщалось, в Севастополе, начиная с вечера четверга, трижды звучал сигнал воздушной тревоги. В первый раз сирены включили в 22.54, но через несколько минут дали отбой. Около трех часов ночи сирены в городе снова завыли, режим тревоги действовал в течение часа. В 4.51 опять объявили тревогу. Отбой дали в 6.35.На время действия тревоги морской транспорт приостанавливает движение. Его работа возобновляется после отмены тревожного сигнала. Местным жителям во время угрозы необходимо найти укрытие и не приближаться к окнам.С 2024 года в Севастополе при соответствующей опасности может также звучать сигнал – "Баллистика", который звучит особым образом и означает, что укрыться в безопасном месте необходимо в течение за 1-2 минут.В Крыму, начиная с мая 2026 года, Главное управление МЧС по РК рассылает СМС-предупреждение о беспилотной и ракетной опасности в регионе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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