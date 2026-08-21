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Очередь на Крымском мосту выросла вдвое за час - РИА Новости Крым, 21.08.2026
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Ситуация на дорогах Крыма
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Очередь на Крымском мосту выросла вдвое за час
Очередь на Крымском мосту выросла вдвое за час - РИА Новости Крым, 21.08.2026
Очередь на Крымском мосту выросла вдвое за час
На Крымском мосту очередь выросла за час в два раза. Затор фиксируется со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 21.08.2026
2026-08-21T09:07
2026-08-21T09:07
ситуация на дорогах крыма
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очереди на крымском мосту
крымский мост
логистика
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. На Крымском мосту очередь выросла за час в два раза. Затор фиксируется со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном объекте.В 8 утра в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи стояли 100 транспортных средств.Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, новости крыма, очереди на крымском мосту, крымский мост, логистика, транспорт
Очередь на Крымском мосту выросла вдвое за час

Очередь на Крымском мосту выросла вдвое за час до 200 авто

09:07 21.08.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 21.08.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. На Крымском мосту очередь выросла за час в два раза. Затор фиксируется со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном объекте.
В 8 утра в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи стояли 100 транспортных средств.
"По состоянию на 09:00 со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 200 транспортных средств. Время ожидания около часа", - говорится в сообщении.
Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.
В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымНовости КрымаОчереди на Крымском мостуКрымский мостЛогистикаТранспорт
 
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