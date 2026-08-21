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Очередь на Крымском мосту выросла вдвое за час
Очередь на Крымском мосту выросла вдвое за час - РИА Новости Крым, 21.08.2026
Очередь на Крымском мосту выросла вдвое за час
На Крымском мосту очередь выросла за час в два раза. Затор фиксируется со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 21.08.2026
2026-08-21T09:07
2026-08-21T09:07
2026-08-21T09:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. На Крымском мосту очередь выросла за час в два раза. Затор фиксируется со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном объекте.В 8 утра в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи стояли 100 транспортных средств.Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Очередь на Крымском мосту выросла вдвое за час
Очередь на Крымском мосту выросла вдвое за час до 200 авто