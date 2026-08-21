https://crimea.ria.ru/20260821/novosti-kryma-chto-proizoshlo-na-poluostrove-nochyu-1158674192.html

Новости Крыма: что произошло на полуострове ночью

Новости Крыма: что произошло на полуострове ночью - РИА Новости Крым, 21.08.2026

Новости Крыма: что произошло на полуострове ночью

Ночью над Крымом работала ПВО, на всей территории республики была объявлена беспилотная опасность. В Севастополе трижды за ночь объявляли воздушную тревогу. РИА Новости Крым, 21.08.2026

2026-08-21T06:13

2026-08-21T06:13

2026-08-21T06:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Ночью над Крымом работала ПВО, на всей территории республики была объявлена беспилотная опасность. В Севастополе трижды за ночь объявляли воздушную тревогу.В Крыму работала ПВОО работе средств противовоздушной обороны над Крымом в региональном главке МЧС России* сообщили вечером в четверг. Ближе к часу ночи сообщалось о работе ПВО на востоке, в центральных районах республики, а также на севере Крыма.Спасатели призвали жителей и гостей полуострова сохранять спокойствие и укрыться в безопасных местах.На данный момент беспилотная опасность сохраняется.Сирены в СевастополеВ Севастополе, начиная с позднего вечера, уже трижды звучал сигнал воздушной тревоги. В первый раз сирены включили в 22.54, но через несколько минут дали отбой. Около трех часов ночи сирены в городе снова завыли, режим тревоги действовал в течение часа. В 4.51 опять объявили тревогу. Пока действует сигнал "Воздушная тревога", морской пассажирский транспорт не не ходит. В связи с закрытием рейда на пл. Нахимова и пл. Захарова организовали подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.Отбой прозвучал в 6.34.Крымский мостДвижение по Крымскому мосту ночью не перекрывали, проезд был свободным.Сейчас, по данным канала оперативной информации о ситуации на объекте, очередей перед досмотровыми комплексами также нет.* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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