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Новости Крыма: что произошло на полуострове ночью - РИА Новости Крым, 21.08.2026
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Новости Крыма: что произошло на полуострове ночью
Новости Крыма: что произошло на полуострове ночью - РИА Новости Крым, 21.08.2026
Новости Крыма: что произошло на полуострове ночью
Ночью над Крымом работала ПВО, на всей территории республики была объявлена беспилотная опасность. В Севастополе трижды за ночь объявляли воздушную тревогу. РИА Новости Крым, 21.08.2026
2026-08-21T06:13
2026-08-21T06:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Ночью над Крымом работала ПВО, на всей территории республики была объявлена беспилотная опасность. В Севастополе трижды за ночь объявляли воздушную тревогу.В Крыму работала ПВОО работе средств противовоздушной обороны над Крымом в региональном главке МЧС России* сообщили вечером в четверг. Ближе к часу ночи сообщалось о работе ПВО на востоке, в центральных районах республики, а также на севере Крыма.Спасатели призвали жителей и гостей полуострова сохранять спокойствие и укрыться в безопасных местах.На данный момент беспилотная опасность сохраняется.Сирены в СевастополеВ Севастополе, начиная с позднего вечера, уже трижды звучал сигнал воздушной тревоги. В первый раз сирены включили в 22.54, но через несколько минут дали отбой. Около трех часов ночи сирены в городе снова завыли, режим тревоги действовал в течение часа. В 4.51 опять объявили тревогу. Пока действует сигнал "Воздушная тревога", морской пассажирский транспорт не не ходит. В связи с закрытием рейда на пл. Нахимова и пл. Захарова организовали подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.Отбой прозвучал в 6.34.Крымский мостДвижение по Крымскому мосту ночью не перекрывали, проезд был свободным.Сейчас, по данным канала оперативной информации о ситуации на объекте, очередей перед досмотровыми комплексами также нет.* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости крыма, новости севастополя, севастополь, крым, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, крымский мост
Новости Крыма: что произошло на полуострове ночью

Новости Крыма и Севастополя – что случилось в ночь на 21 августа

06:13 21.08.2026 (обновлено: 06:39 21.08.2026)
 
Южный берег Крыма. Набережная Ялты
Южный берег Крыма. Набережная Ялты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Ночью над Крымом работала ПВО, на всей территории республики была объявлена беспилотная опасность. В Севастополе трижды за ночь объявляли воздушную тревогу.

В Крыму работала ПВО

О работе средств противовоздушной обороны над Крымом в региональном главке МЧС России* сообщили вечером в четверг. Ближе к часу ночи сообщалось о работе ПВО на востоке, в центральных районах республики, а также на севере Крыма.
Спасатели призвали жителей и гостей полуострова сохранять спокойствие и укрыться в безопасных местах.

"Если вы на улице или в автотранспорте, укройтесь в здании, подземном переходе или паркинге. Не подходите к окнам! Не пользуйтесь лифтом! Находитесь в безопасном месте до отмены беспилотной опасности!" - призвали в ведомстве.

На данный момент беспилотная опасность сохраняется.

Сирены в Севастополе

В Севастополе, начиная с позднего вечера, уже трижды звучал сигнал воздушной тревоги. В первый раз сирены включили в 22.54, но через несколько минут дали отбой. Около трех часов ночи сирены в городе снова завыли, режим тревоги действовал в течение часа. В 4.51 опять объявили тревогу.
Пока действует сигнал "Воздушная тревога", морской пассажирский транспорт не не ходит. В связи с закрытием рейда на пл. Нахимова и пл. Захарова организовали подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.
Отбой прозвучал в 6.34.

Крымский мост

Движение по Крымскому мосту ночью не перекрывали, проезд был свободным.
Сейчас, по данным канала оперативной информации о ситуации на объекте, очередей перед досмотровыми комплексами также нет.
* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
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