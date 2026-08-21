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Нахимовские и суворовские училища: как были созданы и для кого

Нахимовские и суворовские училища: как были созданы и для кого - РИА Новости Крым, 21.08.2026

Нахимовские и суворовские училища: как были созданы и для кого

Ровно 83 года назад, 21 августа 1943 года, в самый разгар Великой Отечественной войны в СССР было принято решение о создании суворовских военных и нахимовских... РИА Новости Крым, 21.08.2026

2026-08-21T08:00

2026-08-21T08:00

2026-08-21T08:00

инфографика

вооруженные силы россии

армия и флот

история

ссср

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Ровно 83 года назад, 21 августа 1943 года, в самый разгар Великой Отечественной войны в СССР было принято решение о создании суворовских военных и нахимовских военно-морских училищ.Наименования училища получили в честь русского флотоводца, героя Крымской войны 1853-1856 годов адмирала Павла Нахимова и русского полководца, участника русско-турецких войн генералиссимуса Александра Суворова.Училища формировали по типу кадетских корпусов. Они располагали хорошей учебно-материальной базой, в них работали лучшие педагоги и воспитатели.В училища принимали мальчиков возрастом до 10 до 14 лет с соответствующей возрасту школьной подготовкой – изначально детей солдат и моряков, партизан и партийных работников, рабочих и колхозников, погибших в годы Великий Отечественной войны. Для воспитанников была установлена определенная форма одежды, они находились на полном государственном обеспечении. Предполагалось, что по окончании обучения в училище юноши продолжат подготовку в военных и военно-морских учебных заведениях.Подробнее – в инфографике РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вооруженные силы россии, армия и флот, история, ссср, инфографика