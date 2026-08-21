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Мошенники перед 1 сентября обманывают учителей - РИА Новости Крым, 21.08.2026
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Мошенники перед 1 сентября обманывают учителей
Мошенники перед 1 сентября обманывают учителей - РИА Новости Крым, 21.08.2026
Мошенники перед 1 сентября обманывают учителей
Перед началом нового учебного года дистанционные мошенники начали выманивать деньги учителей под предлогом участия в профессиональных лже-конкурсах. Об этом... РИА Новости Крым, 21.08.2026
2026-08-21T09:12
2026-08-21T09:12
мошенничество
учитель
кибербезопасность
киберпреступность
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Перед началом нового учебного года дистанционные мошенники начали выманивать деньги учителей под предлогом участия в профессиональных лже-конкурсах. Об этом рассказал член комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.По словам Машарова, аферист зачастую имеет в распоряжении точные данные о школе, где работает потенциальная жертва, а иногда и о самом педагоге, из-за чего подаваемая информация может казаться правдивой.Под предлогом участия в конкурсе мошенники предлагают учителям внести предоплату в виде организационного взноса в размере от 5 тысяч до 20 тысяч рублей. Если учитель соглашается, то он переходит по фейковой ссылке, где от него требуется ввести личные данные, данные банковской карты и осуществить оргвзнос.В результате деньги с карты учителя списываются, а злоумышленник получает данные и перестает выходить на связь.Ранее представитель МВД по Крыму Екатерина Олянинав эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала, что мошенники в России и Крыму не оставляют попыток завладеть финансами бойцов СВО, а также членов их семей. Наиболее часто используемые мошеннические схемы – это звонки от правоохранительных структур либо волонтерских организаций, которые осуществляют помощь военнослужащим.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украла у пенсионера 2,5 миллиона: в Севастополе поймали курьера аферистовДоксинг и цифровая гигиена – к чему может привести жизнь в открытом доступеМошенники нацелены на участников СВО и и семьи - МВД
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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60
мошенничество, учитель, кибербезопасность, киберпреступность, новости
Мошенники перед 1 сентября обманывают учителей

Мошенники перед 1 сентября выманивают у учителей деньги за "участие" в лже-конкурсах

09:12 21.08.2026
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 21.08.2026
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Перед началом нового учебного года дистанционные мошенники начали выманивать деньги учителей под предлогом участия в профессиональных лже-конкурсах. Об этом рассказал член комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.
"Мошенник связывается с учителем и сообщает, что его решили выдвинуть на конкурс. Названия конкурса обычно разное: "Лучший учитель такой-то школы", "Лучший учитель города" и тому подобное, так как именно он, по мнению администрации образовательного учреждения, отличился и достоин поучаствовать в нем", – приводит РИА Новости слова эксперта.
По словам Машарова, аферист зачастую имеет в распоряжении точные данные о школе, где работает потенциальная жертва, а иногда и о самом педагоге, из-за чего подаваемая информация может казаться правдивой.
Под предлогом участия в конкурсе мошенники предлагают учителям внести предоплату в виде организационного взноса в размере от 5 тысяч до 20 тысяч рублей. Если учитель соглашается, то он переходит по фейковой ссылке, где от него требуется ввести личные данные, данные банковской карты и осуществить оргвзнос.
В результате деньги с карты учителя списываются, а злоумышленник получает данные и перестает выходить на связь.
Ранее представитель МВД по Крыму Екатерина Олянинав эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала, что мошенники в России и Крыму не оставляют попыток завладеть финансами бойцов СВО, а также членов их семей. Наиболее часто используемые мошеннические схемы – это звонки от правоохранительных структур либо волонтерских организаций, которые осуществляют помощь военнослужащим.
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МошенничествоУчительКибербезопасностьКиберпреступностьНовости
 
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