https://crimea.ria.ru/20260821/moshenniki-pered-1-sentyabrya-obmanyvayut-uchiteley-1158675749.html

Мошенники перед 1 сентября обманывают учителей

Мошенники перед 1 сентября обманывают учителей - РИА Новости Крым, 21.08.2026

Мошенники перед 1 сентября обманывают учителей

Перед началом нового учебного года дистанционные мошенники начали выманивать деньги учителей под предлогом участия в профессиональных лже-конкурсах. Об этом... РИА Новости Крым, 21.08.2026

2026-08-21T09:12

2026-08-21T09:12

2026-08-21T09:12

мошенничество

учитель

кибербезопасность

киберпреступность

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/0f/1149458110_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4bd8d13bbde33366e9d18f32b7794350.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Перед началом нового учебного года дистанционные мошенники начали выманивать деньги учителей под предлогом участия в профессиональных лже-конкурсах. Об этом рассказал член комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.По словам Машарова, аферист зачастую имеет в распоряжении точные данные о школе, где работает потенциальная жертва, а иногда и о самом педагоге, из-за чего подаваемая информация может казаться правдивой.Под предлогом участия в конкурсе мошенники предлагают учителям внести предоплату в виде организационного взноса в размере от 5 тысяч до 20 тысяч рублей. Если учитель соглашается, то он переходит по фейковой ссылке, где от него требуется ввести личные данные, данные банковской карты и осуществить оргвзнос.В результате деньги с карты учителя списываются, а злоумышленник получает данные и перестает выходить на связь.Ранее представитель МВД по Крыму Екатерина Олянинав эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала, что мошенники в России и Крыму не оставляют попыток завладеть финансами бойцов СВО, а также членов их семей. Наиболее часто используемые мошеннические схемы – это звонки от правоохранительных структур либо волонтерских организаций, которые осуществляют помощь военнослужащим.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украла у пенсионера 2,5 миллиона: в Севастополе поймали курьера аферистовДоксинг и цифровая гигиена – к чему может привести жизнь в открытом доступеМошенники нацелены на участников СВО и и семьи - МВД

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мошенничество, учитель, кибербезопасность, киберпреступность, новости