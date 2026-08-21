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Крымский мост сейчас: со стороны Керчи растет очередь
Крымский мост сейчас: со стороны Керчи растет очередь - РИА Новости Крым, 21.08.2026
Крымский мост сейчас: со стороны Керчи растет очередь
На Крымском мосту утром в пятницу растет очередь на досмотр со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном объекте. РИА Новости Крым, 21.08.2026
2026-08-21T08:13
2026-08-21T08:13
2026-08-21T08:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. На Крымском мосту утром в пятницу растет очередь на досмотр со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном объекте.Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.Ночью движение по Крымскому мосту не перекрывали. По состоянию на 7:00 очередей с обеих сторон не было.Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Досмотр на Крымском мосту: что можно брать с собой и как быстро пройтиНа Крымском мосту вводят новые правила провоза топливаСеть пригородных поездов в Крыму - как она будет развиваться
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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Крымский мост сейчас: со стороны Керчи растет очередь
Крымский мост сейчас – со стороны Керчи проезда ждут 100 автомобилей
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. На Крымском мосту утром в пятницу растет очередь на досмотр со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном объекте.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 100 транспортных средств", - говорится в сообщении по состоянию на 8:00.
Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.
Ночью движение по Крымскому мосту не перекрывали. По состоянию на 7:00 очередей с обеих сторон не было.
Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.
В апреле 2026 года изменилась схема движения
перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края.
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