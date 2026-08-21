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Крымский мост: очередь на выезде с полуострова выросла в три раза - РИА Новости Крым, 21.08.2026
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Крымский мост: очередь на выезде с полуострова выросла в три раза
Крымский мост: очередь на выезде с полуострова выросла в три раза - РИА Новости Крым, 21.08.2026
Крымский мост: очередь на выезде с полуострова выросла в три раза
Перед Крымским мостом у пунктов досмотра при выезде с полуострова очередь выросла в три раза. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 21.08.2026
2026-08-21T12:10
2026-08-21T12:10
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
крым
керчь
тамань
краснодарский край
очереди на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Перед Крымским мостом у пунктов досмотра при выезде с полуострова очередь выросла в три раза. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном объекте.Затор перед въездом на мостовой переход через Керченский пролив стал образовываться утром в пятницу – тогда проезда ждали 100 автомобилей, через час машин уже было 200.При этом въезд на полуостров свободен – со стороны Кубани очередей перед Крымский мостом нет.С 20 января текущего года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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96
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, очереди на крымском мосту
Крымский мост: очередь на выезде с полуострова выросла в три раза

Крымский мост – досмотра при выезде с полуострова ждут 600 автомобилей

12:10 21.08.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 21.08.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Перед Крымским мостом у пунктов досмотра при выезде с полуострова очередь выросла в три раза. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном объекте.
Затор перед въездом на мостовой переход через Керченский пролив стал образовываться утром в пятницу – тогда проезда ждали 100 автомобилей, через час машин уже было 200.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 600 транспортных средств. Время ожидания около двух часов", – сказано в сообщении по состоянию на 12 часов пятницы.
При этом въезд на полуостров свободен – со стороны Кубани очередей перед Крымский мостом нет.
С 20 января текущего года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.
В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымКерчьТаманьКраснодарский крайОчереди на Крымском мосту
 
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