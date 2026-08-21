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Киев через колл-центры пытается вербовать россиян для атак дронами – ФСБ
Киев через колл-центры пытается вербовать россиян для атак дронами – ФСБ - РИА Новости Крым, 21.08.2026
Киев через колл-центры пытается вербовать россиян для атак дронами – ФСБ
Киевский режим через мошеннические колл-центры пытается втягивать обманутых россиян в подготовку террористических атак FPV-дронами. Об этом заявили в центре... РИА Новости Крым, 21.08.2026
2026-08-21T09:34
2026-08-21T09:34
2026-08-21T09:34
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Киевский режим через мошеннические колл-центры пытается втягивать обманутых россиян в подготовку террористических атак FPV-дронами. Об этом заявили в центре общественных связей ФСБ России, передает РИА Новости.Участвующим в таких "спецоперациях" гражданам ставятся задачи по подбору мест установки FPV-дронов, замеру уровня сигнала сотовой связи и проверке наличия мобильного интернета, приобретению дронов на маркетплейсах или изъятию их из оборудованных тайников. В дальнейшем завербованные оснащают дроны взрывными устройствами и доставляют к местам запуска, а также оформляют и передают сим-карты для дистанционного управления дронами.В ФСБ указали, что в условиях нарастающего давления Вооруженных сил РФ на линии боевого соприкосновения, а также неспособности ВСУ нанесения значимого поражения критически важным объектам в Московском регионе с применением ракетного вооружения и БПЛА дальнего радиуса действия, киевский режим активизировал попытки совершения терактов в Москве и Московской области с использованием беспилотников малой дальности с запуском их в непосредственной близости от объектов устремлений.В 2023 году задержанный установил контакт с украинскими спецслужбами и по их заданию прибыл в Москву, где на одном из столичных вокзалов осуществил разведку для выявления грузовых железнодорожных составов, перевозящих нефтепродукты, а также административных зданий в центре города."После проведения подготовительных мероприятий для осуществления диверсионно-террористического акта, он вылетел из Москвы в Мурманск для дальнейшего незаконного перехода российской государственной границы с Норвегией", - сообщили в спецслужбе.В отношении иностранца возбуждено уголовное дело о теракте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ задержала жителя Омска за передачу Украине данных об НПЗПытаются "шатать" Крым: как западные спецслужбы вербуют агентовПередавал данные о военных объектах: в РФ поймали украинского шпиона
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), беспилотник (бпла, дрон), сбу (служба безопасности украины), безопасность, новости, украина
Киев через колл-центры пытается вербовать россиян для атак дронами – ФСБ
Киев через мошеннические колл-центры пытается вербовать россиян для атак FPV-дронами – ФСБ
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Киевский режим через мошеннические колл-центры пытается втягивать обманутых россиян в подготовку террористических атак FPV-дронами. Об этом заявили в центре общественных связей ФСБ России, передает РИА Новости.
"Через подконтрольные мошеннические колл-центры, представляясь сотрудниками Центрального банка России, Росфинмониторинга, налоговой инспекции, ФСБ России, они убеждают обманутых граждан, что для возврата потерянных денежных средств необходимо принять участие в "спецоперациях российских правоохранительных органов", - сообщили в ЦОС.
Участвующим в таких "спецоперациях" гражданам ставятся задачи по подбору мест установки FPV-дронов, замеру уровня сигнала сотовой связи и проверке наличия мобильного интернета, приобретению дронов на маркетплейсах или изъятию их из оборудованных тайников. В дальнейшем завербованные оснащают дроны взрывными устройствами и доставляют к местам запуска, а также оформляют и передают сим-карты для дистанционного управления дронами.
В ФСБ указали, что в условиях нарастающего давления Вооруженных сил РФ на линии боевого соприкосновения, а также неспособности ВСУ нанесения значимого поражения критически важным объектам в Московском регионе с применением ракетного вооружения и БПЛА дальнего радиуса действия, киевский режим активизировал попытки совершения терактов в Москве и Московской области с использованием беспилотников малой дальности с запуском их в непосредственной близости от объектов устремлений.
В частности, в августе этого года в Мурманской области при следовании в направлении российско-норвежской границы за нарушение правил въезда в пограничную зону был задержан иностранец, причастный к попытке запуска в Москве FPV-дрона для проведения разведки зданий органов государственного управления, объектов транспортной инфраструктуры и мест скопления граждан.
В 2023 году задержанный установил контакт с украинскими спецслужбами и по их заданию прибыл в Москву, где на одном из столичных вокзалов осуществил разведку для выявления грузовых железнодорожных составов, перевозящих нефтепродукты, а также административных зданий в центре города.
"После проведения подготовительных мероприятий для осуществления диверсионно-террористического акта, он вылетел из Москвы в Мурманск для дальнейшего незаконного перехода российской государственной границы с Норвегией", - сообщили в спецслужбе.
В отношении иностранца возбуждено уголовное дело о теракте.
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