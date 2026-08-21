https://crimea.ria.ru/20260821/chto-proizoshlo-s-samoletom-an-3-na-sakhaline---osnovnye-versii-1158680640.html

Что произошло с самолетом Ан-3 на Сахалине - основные версии

Что произошло с самолетом Ан-3 на Сахалине - основные версии - РИА Новости Крым, 21.08.2026

Что произошло с самолетом Ан-3 на Сахалине - основные версии

Следствие рассматривает две основные версии жесткой посадки самолета Ан-3 на Сахалине – техническая неисправность воздушного судна и нарушение правил... РИА Новости Крым, 21.08.2026

2026-08-21T11:10

2026-08-21T11:10

2026-08-21T11:10

россия

авиакатастрофа

новости

сахалин

происшествия

ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Следствие рассматривает две основные версии жесткой посадки самолета Ан-3 на Сахалине – техническая неисправность воздушного судна и нарушение правил пилотирования. Об этом сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.В пятницу в Тымовском районе Сахалинской области воздушное судно Ан-3 совершило вынужденную посадку. После приземления на борту возник пожар. Находившиеся на борту самолета два члена экипажа и пять парашютистов эвакуировались. Погибших и пострадавших нет.Как уточнили в ведомстве, самолет выполнял тренировочный полет. На высоте 600 метров произошел отказ двигателя воздушного судна. Самолет совершил жесткую посадку в двух километрах от посадочной площадки.По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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сахалин

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, авиакатастрофа, новости, сахалин, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации)