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Что произошло с самолетом Ан-3 на Сахалине - основные версии - РИА Новости Крым, 21.08.2026
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Что произошло с самолетом Ан-3 на Сахалине - основные версии
Что произошло с самолетом Ан-3 на Сахалине - основные версии - РИА Новости Крым, 21.08.2026
Что произошло с самолетом Ан-3 на Сахалине - основные версии
Следствие рассматривает две основные версии жесткой посадки самолета Ан-3 на Сахалине – техническая неисправность воздушного судна и нарушение правил... РИА Новости Крым, 21.08.2026
2026-08-21T11:10
2026-08-21T11:10
россия
авиакатастрофа
новости
сахалин
происшествия
ск рф (следственный комитет российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Следствие рассматривает две основные версии жесткой посадки самолета Ан-3 на Сахалине – техническая неисправность воздушного судна и нарушение правил пилотирования. Об этом сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.В пятницу в Тымовском районе Сахалинской области воздушное судно Ан-3 совершило вынужденную посадку. После приземления на борту возник пожар. Находившиеся на борту самолета два члена экипажа и пять парашютистов эвакуировались. Погибших и пострадавших нет.Как уточнили в ведомстве, самолет выполнял тренировочный полет. На высоте 600 метров произошел отказ двигателя воздушного судна. Самолет совершил жесткую посадку в двух километрах от посадочной площадки.По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Новости
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РИА Новости Крым
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россия, авиакатастрофа, новости, сахалин, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации)
Что произошло с самолетом Ан-3 на Сахалине - основные версии

СК рассматривает две основные версии жесткой посадки самолета Ан-3 на Сахалине

11:10 21.08.2026
 
© Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФНа Сахалине самолет с пожарными совершил вынужденную посадку и загорелся
На Сахалине самолет с пожарными совершил вынужденную посадку и загорелся
© Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Следствие рассматривает две основные версии жесткой посадки самолета Ан-3 на Сахалине – техническая неисправность воздушного судна и нарушение правил пилотирования. Об этом сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.
В пятницу в Тымовском районе Сахалинской области воздушное судно Ан-3 совершило вынужденную посадку. После приземления на борту возник пожар. Находившиеся на борту самолета два члена экипажа и пять парашютистов эвакуировались. Погибших и пострадавших нет.
Как уточнили в ведомстве, самолет выполнял тренировочный полет. На высоте 600 метров произошел отказ двигателя воздушного судна. Самолет совершил жесткую посадку в двух километрах от посадочной площадки.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба".
"Следствием рассматриваются две основные версии происшествия: техническая неисправность воздушного судна и нарушение правил пилотирования", - говорится в сообщении.
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РоссияАвиакатастрофаНовостиСахалинПроисшествияСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)
 
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