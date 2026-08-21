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Более 20 сел под Симферополем останутся без света из-за аварийных работ

Более 20 сел под Симферополем останутся без света из-за аварийных работ - РИА Новости Крым, 21.08.2026

Более 20 сел под Симферополем останутся без света из-за аварийных работ

Более 20 населенных пунктов Крыма в пятницу будут отключены от электричества в связи с проведением аварийно-восстановительных работ. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 21.08.2026

2026-08-21T11:45

2026-08-21T11:45

2026-08-21T11:45

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симферопольский район

отключение электроэнергии в крыму

гуп рк "крымэнерго"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Более 20 населенных пунктов Крыма в пятницу будут отключены от электричества в связи с проведением аварийно-восстановительных работ. Об этом сообщает предприятие "Крымэнерго".Света не будет в селе Береговое Бахчисарайского района, а также в 21 населенном пункте Симферопольского района: Винницкое, Водное, Гвардейское, Демьяновка, Дубки, Журавлевка, Заветное, Кольчугино, Мирное, Молодежное, Николаевка, Новоандреевка, Новозбурьевка, Новоселовка, Пожарское, Прудовое, Равнополье, Тепловка, Трудолюбово, Укромное, Чистенькое.В пятницу утром "Крымэнерго" сообщило, что в результате вражеских атак на энергетическую инфраструктуру обесточен ряд населенных пунктов республики. Энергетики оценивают объем повреждений и работают над локализацией аварийных участков.В Севастополе из-за дефицита мощности в энергосистеме Крыма введен график подачи электроэнергии "2 часа через 6" вместо "3 через 3".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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