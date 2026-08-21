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Более 20 сел под Симферополем останутся без света из-за аварийных работ
Более 20 сел под Симферополем останутся без света из-за аварийных работ - РИА Новости Крым, 21.08.2026
Более 20 сел под Симферополем останутся без света из-за аварийных работ
Более 20 населенных пунктов Крыма в пятницу будут отключены от электричества в связи с проведением аварийно-восстановительных работ. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 21.08.2026
2026-08-21T11:45
2026-08-21T11:45
2026-08-21T11:45
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отключение электроэнергии в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Более 20 населенных пунктов Крыма в пятницу будут отключены от электричества в связи с проведением аварийно-восстановительных работ. Об этом сообщает предприятие "Крымэнерго".Света не будет в селе Береговое Бахчисарайского района, а также в 21 населенном пункте Симферопольского района: Винницкое, Водное, Гвардейское, Демьяновка, Дубки, Журавлевка, Заветное, Кольчугино, Мирное, Молодежное, Николаевка, Новоандреевка, Новозбурьевка, Новоселовка, Пожарское, Прудовое, Равнополье, Тепловка, Трудолюбово, Укромное, Чистенькое.В пятницу утром "Крымэнерго" сообщило, что в результате вражеских атак на энергетическую инфраструктуру обесточен ряд населенных пунктов республики. Энергетики оценивают объем повреждений и работают над локализацией аварийных участков.В Севастополе из-за дефицита мощности в энергосистеме Крыма введен график подачи электроэнергии "2 часа через 6" вместо "3 через 3".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Более 20 сел под Симферополем останутся без света из-за аварийных работ
В 21 населенном пункте под Симферополем в пятницу не будет света из-за аварийных работ
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Более 20 населенных пунктов Крыма в пятницу будут отключены от электричества в связи с проведением аварийно-восстановительных работ. Об этом сообщает предприятие "Крымэнерго".
"Сегодня, 21 августа 2026 года, ориентировочно с 12:00 до 18:00 будет отключена подача электроэнергии для проведения аварийно-восстановительных работ", - говорится в сообщении.
Света не будет в селе Береговое Бахчисарайского района, а также в 21 населенном пункте Симферопольского района: Винницкое, Водное, Гвардейское, Демьяновка, Дубки, Журавлевка, Заветное, Кольчугино, Мирное, Молодежное, Николаевка, Новоандреевка, Новозбурьевка, Новоселовка, Пожарское, Прудовое, Равнополье, Тепловка, Трудолюбово, Укромное, Чистенькое.
В пятницу утром "Крымэнерго" сообщило
, что в результате вражеских атак на энергетическую инфраструктуру обесточен ряд населенных пунктов республики. Энергетики оценивают объем повреждений и работают над локализацией аварийных участков.
В Севастополе из-за дефицита мощности в энергосистеме Крыма введен график подачи электроэнергии "2 часа через 6"
вместо "3 через 3".
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