Рейтинг@Mail.ru
Более 20 сел под Симферополем останутся без света из-за аварийных работ - РИА Новости Крым, 21.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260821/bolee-20-sel-pod-simferopolem-ostanutsya-bez-sveta-iz-za-avariynykh-rabot-1158681194.html
Более 20 сел под Симферополем останутся без света из-за аварийных работ
Более 20 сел под Симферополем останутся без света из-за аварийных работ - РИА Новости Крым, 21.08.2026
Более 20 сел под Симферополем останутся без света из-за аварийных работ
Более 20 населенных пунктов Крыма в пятницу будут отключены от электричества в связи с проведением аварийно-восстановительных работ. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 21.08.2026
2026-08-21T11:45
2026-08-21T11:45
крым
новости крыма
симферопольский район
отключение электроэнергии в крыму
гуп рк "крымэнерго"
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/10/1155252518_0:0:3076:1730_1920x0_80_0_0_a993b19db0a26c6584a7148167e570be.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Более 20 населенных пунктов Крыма в пятницу будут отключены от электричества в связи с проведением аварийно-восстановительных работ. Об этом сообщает предприятие "Крымэнерго".Света не будет в селе Береговое Бахчисарайского района, а также в 21 населенном пункте Симферопольского района: Винницкое, Водное, Гвардейское, Демьяновка, Дубки, Журавлевка, Заветное, Кольчугино, Мирное, Молодежное, Николаевка, Новоандреевка, Новозбурьевка, Новоселовка, Пожарское, Прудовое, Равнополье, Тепловка, Трудолюбово, Укромное, Чистенькое.В пятницу утром "Крымэнерго" сообщило, что в результате вражеских атак на энергетическую инфраструктуру обесточен ряд населенных пунктов республики. Энергетики оценивают объем повреждений и работают над локализацией аварийных участков.В Севастополе из-за дефицита мощности в энергосистеме Крыма введен график подачи электроэнергии "2 часа через 6" вместо "3 через 3".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
симферопольский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/10/1155252518_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_bd7de45ec802c9d932be002b28b29286.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, симферопольский район, отключение электроэнергии в крыму, гуп рк "крымэнерго"
Более 20 сел под Симферополем останутся без света из-за аварийных работ

В 21 населенном пункте под Симферополем в пятницу не будет света из-за аварийных работ

11:45 21.08.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВосстановление сетей уличного освещения, ремонт светильников и замена ламп
Восстановление сетей уличного освещения, ремонт светильников и замена ламп - РИА Новости, 1920, 21.08.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Более 20 населенных пунктов Крыма в пятницу будут отключены от электричества в связи с проведением аварийно-восстановительных работ. Об этом сообщает предприятие "Крымэнерго".
"Сегодня, 21 августа 2026 года, ориентировочно с 12:00 до 18:00 будет отключена подача электроэнергии для проведения аварийно-восстановительных работ", - говорится в сообщении.
Света не будет в селе Береговое Бахчисарайского района, а также в 21 населенном пункте Симферопольского района: Винницкое, Водное, Гвардейское, Демьяновка, Дубки, Журавлевка, Заветное, Кольчугино, Мирное, Молодежное, Николаевка, Новоандреевка, Новозбурьевка, Новоселовка, Пожарское, Прудовое, Равнополье, Тепловка, Трудолюбово, Укромное, Чистенькое.
В пятницу утром "Крымэнерго" сообщило, что в результате вражеских атак на энергетическую инфраструктуру обесточен ряд населенных пунктов республики. Энергетики оценивают объем повреждений и работают над локализацией аварийных участков.
В Севастополе из-за дефицита мощности в энергосистеме Крыма введен график подачи электроэнергии "2 часа через 6" вместо "3 через 3".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымНовости КрымаСимферопольский районОтключение электроэнергии в КрымуГУП РК "Крымэнерго"
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:59В Ялте включили системы экстренного оповещения - что происходит
13:55В Евпатории умер 100-летний ветеран Великой Отечественной войны Иван Чеховский
13:43Боевики бьют по домам в ЛНР: один человек погиб и восемь ранены
13:31В Севастополе из-за перегруза сетей значительно увеличился дефицит мощности
13:16В Черном море уничтожены безэкипажные катера
13:12ВСУ ударили по 18 грузовикам в Запорожской области – два человека погибли и шесть ранены
12:56В Крыму исследовали морскую воду: результаты
12:35В Севастополе будет очень громко
12:30ВС РФ нанесли массированный и девять групповых ударов по Украине
12:27Российской ПВО сбиты 26 крылатых ракет "Фламинго" и 8 477 беспилотников ВСУ
12:23Российская армия освободила еще один населенный пункт в Донбассе
12:10Крымский мост: очередь на выезде с полуострова выросла в три раза
11:45Более 20 сел под Симферополем останутся без света из-за аварийных работ
11:30Ситуация на Запорожской АЭС: станция больше суток без внешнего питания
11:18Отбой воздушной тревоги в Севастополе
11:10Что произошло с самолетом Ан-3 на Сахалине - основные версии
10:56Внимание всем: в Севастополе объявлена воздушная тревога
10:41Смертельная атака ВСУ на Крым – дело расследует Следком
10:16Площадь лесного пожара в Ялте выросла до 50 га
10:11Поддержка турбизнеса: в Крыму начат прием заявок на выплаты
Лента новостейМолния