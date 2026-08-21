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Боевики бьют по домам в ЛНР: один человек погиб и восемь ранены
Боевики бьют по домам в ЛНР: один человек погиб и восемь ранены - РИА Новости Крым, 21.08.2026
Боевики бьют по домам в ЛНР: один человек погиб и восемь ранены
Один человек погиб и восемь получили ранения из-за ударов украинских боевиков по жилым домам и гражданским автомобилям в Луганской народной Республике. Об этом... РИА Новости Крым, 21.08.2026
2026-08-21T13:43
2026-08-21T13:43
2026-08-21T13:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Один человек погиб и восемь получили ранения из-за ударов украинских боевиков по жилым домам и гражданским автомобилям в Луганской народной Республике. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.В Сватово и Лисичанске в результате ударов по автомобилям ранены 59-летняя женщина и 75-летний мужчина.В Славяносербском муниципальном округе беспилотник атаковал локомотив, ранение получил помощник машиниста.В Рубежном и Кременском муниципальных округах в результате ударов противника пострадали 44-летний и 51-летний мужчины, добавил глава ЛНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по 18 грузовикам в Запорожской области – два человека погибли и шесть раненыСмертельная атака ВСУ на Крым – дело расследует СледкомВ Севастополе сбиты 13 дронов - при атаке ВСУ пострадала мать и двухлетний малыш
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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новости, луганская народная республика (лнр), леонид пасечник, происшествия, всу (вооруженные силы украины), атаки всу, обстрелы всу
Боевики бьют по домам в ЛНР: один человек погиб и восемь ранены
Один человек погиб и восемь ранены из-за ударов по домам и машинам в ЛНР – Пасечник