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8 человек арестованы за попытку атаки дронами на предприятие ВПК в Подмосковье - РИА Новости Крым, 21.08.2026
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8 человек арестованы за попытку атаки дронами на предприятие ВПК в Подмосковье
8 человек арестованы за попытку атаки дронами на предприятие ВПК в Подмосковье - РИА Новости Крым, 21.08.2026
8 человек арестованы за попытку атаки дронами на предприятие ВПК в Подмосковье
Восемь человек арестованы по делу о сорванной попытке атаки 35-ю FPV-дронами на оборонное предприятие в Подмосковье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 21.08.2026
2026-08-21T09:17
2026-08-21T09:17
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сбу (служба безопасности украины)
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Восемь человек арестованы по делу о сорванной попытке атаки 35-ю FPV-дронами на оборонное предприятие в Подмосковье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России.В середине июля ФСБ сообщила о предотвращенной попытке атаковать стратегическое оборонное предприятие в Подмосковье с использованием 35-ти ударных дронов. Теракт планировался Службой безопасности Украины. В качестве исполнителя преступления был привлечен гражданин России, бывший член этнической ОПГ."Исполнитель, а также семь пособников планируемого диверсионно-террористического акта арестованы в рамках возбужденного уголовного дела по ч. 2 ст. 205 (террористический акт), ч. 2 ст. 205.4 (участие в террористическом сообществе) УК России", - говорится в сообщении.Один из пособников, оказавший тогда при задержании вооруженное сопротивление, был ликвидирован.Кроме того, по данным ФСБ, в марте 2026 года была сорвана попытка украинских спецслужб приобрести на одном из предприятий Москвы беспилотники, управляемые по оптоволоконному кабелю, способные переносить груз массой до 20 килограммов.В случае оборудования их взрывными устройствами, противник получил бы мощные средства террора для нанесения ущерба критически важным объектам Московского региона, указали в спецслужбе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ задержала жителя Омска за передачу Украине данных об НПЗШпионил за военными и готовил схроны: в Крыму задержали агента СБУКак на фронте: в РФ призвали к жестким мерам для предотвращения терактов
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РИА Новости Крым
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, безопасность, московская область, сбу (служба безопасности украины), беспилотник (бпла, дрон)
8 человек арестованы за попытку атаки дронами на предприятие ВПК в Подмосковье

Суд арестовал 8 фигурантов дела о попытке атаки 35-ю дронами предприятия ВПК в Подмосковье

09:17 21.08.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ зале суда
В зале суда - РИА Новости, 1920, 21.08.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Восемь человек арестованы по делу о сорванной попытке атаки 35-ю FPV-дронами на оборонное предприятие в Подмосковье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России.
В середине июля ФСБ сообщила о предотвращенной попытке атаковать стратегическое оборонное предприятие в Подмосковье с использованием 35-ти ударных дронов. Теракт планировался Службой безопасности Украины. В качестве исполнителя преступления был привлечен гражданин России, бывший член этнической ОПГ.
"Исполнитель, а также семь пособников планируемого диверсионно-террористического акта арестованы в рамках возбужденного уголовного дела по ч. 2 ст. 205 (террористический акт), ч. 2 ст. 205.4 (участие в террористическом сообществе) УК России", - говорится в сообщении.
Один из пособников, оказавший тогда при задержании вооруженное сопротивление, был ликвидирован.
Кроме того, по данным ФСБ, в марте 2026 года была сорвана попытка украинских спецслужб приобрести на одном из предприятий Москвы беспилотники, управляемые по оптоволоконному кабелю, способные переносить груз массой до 20 килограммов.
В случае оборудования их взрывными устройствами, противник получил бы мощные средства террора для нанесения ущерба критически важным объектам Московского региона, указали в спецслужбе.
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ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)НовостиБезопасностьМосковская областьСБУ (Служба безопасности Украины)Беспилотник (БПЛА, дрон)
 
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