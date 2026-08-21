https://crimea.ria.ru/20260821/8-chelovek-arestovany-za-popytku-ataki-dronami-na-predpriyatie-vpk-v-podmoskove-1158677078.html

8 человек арестованы за попытку атаки дронами на предприятие ВПК в Подмосковье

8 человек арестованы за попытку атаки дронами на предприятие ВПК в Подмосковье - РИА Новости Крым, 21.08.2026

8 человек арестованы за попытку атаки дронами на предприятие ВПК в Подмосковье

Восемь человек арестованы по делу о сорванной попытке атаки 35-ю FPV-дронами на оборонное предприятие в Подмосковье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 21.08.2026

2026-08-21T09:17

2026-08-21T09:17

2026-08-21T09:17

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

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сбу (служба безопасности украины)

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Восемь человек арестованы по делу о сорванной попытке атаки 35-ю FPV-дронами на оборонное предприятие в Подмосковье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России.В середине июля ФСБ сообщила о предотвращенной попытке атаковать стратегическое оборонное предприятие в Подмосковье с использованием 35-ти ударных дронов. Теракт планировался Службой безопасности Украины. В качестве исполнителя преступления был привлечен гражданин России, бывший член этнической ОПГ."Исполнитель, а также семь пособников планируемого диверсионно-террористического акта арестованы в рамках возбужденного уголовного дела по ч. 2 ст. 205 (террористический акт), ч. 2 ст. 205.4 (участие в террористическом сообществе) УК России", - говорится в сообщении.Один из пособников, оказавший тогда при задержании вооруженное сопротивление, был ликвидирован.Кроме того, по данным ФСБ, в марте 2026 года была сорвана попытка украинских спецслужб приобрести на одном из предприятий Москвы беспилотники, управляемые по оптоволоконному кабелю, способные переносить груз массой до 20 килограммов.В случае оборудования их взрывными устройствами, противник получил бы мощные средства террора для нанесения ущерба критически важным объектам Московского региона, указали в спецслужбе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ задержала жителя Омска за передачу Украине данных об НПЗШпионил за военными и готовил схроны: в Крыму задержали агента СБУКак на фронте: в РФ призвали к жестким мерам для предотвращения терактов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, безопасность, московская область, сбу (служба безопасности украины), беспилотник (бпла, дрон)