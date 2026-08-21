https://crimea.ria.ru/20260821/325-bespilotnikov-pytalis-atakovat-territoriyu-rossii-za-noch-1158676306.html

325 беспилотников пытались атаковать территорию России за ночь

325 беспилотников пытались атаковать территорию России за ночь - РИА Новости Крым, 21.08.2026

325 беспилотников пытались атаковать территорию России за ночь

325 украинских беспилотников сбили за ночь над 16-ю регионами России, в том числе над территорией Крыма и в акватории Черного и Азовского морей. Об этом... РИА Новости Крым, 21.08.2026

2026-08-21T08:33

2026-08-21T08:33

2026-08-21T08:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. 325 украинских беспилотников сбили за ночь над 16-ю регионами России, в том числе над территорией Крыма и в акватории Черного и Азовского морей. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Уточняется, что дроны уничтожены над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым, Удмуртской Республики, Краснодарского края, Пермского края и над акваториями Азовского и Черного морей.В течение вчерашнего дня силы ПВО уничтожили 64 украинских дрона над территорией России.В Крыму в результате вражеских ударов погибли два человека в Симферопольском районе, еще трое ранены, в том числе ребенок. Также один человек ранен в Сакском районе. В Севастополе при атаке ВСУ пострадала мать и 2-летний малыш.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

атаки всу, атаки всу на крым, новости сво, пво, новости крыма, министерство обороны рф, безопасность республики крым и севастополя