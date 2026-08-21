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325 беспилотников пытались атаковать территорию России за ночь
325 беспилотников пытались атаковать территорию России за ночь - РИА Новости Крым, 21.08.2026
325 беспилотников пытались атаковать территорию России за ночь
325 украинских беспилотников сбили за ночь над 16-ю регионами России, в том числе над территорией Крыма и в акватории Черного и Азовского морей. Об этом... РИА Новости Крым, 21.08.2026
2026-08-21T08:33
2026-08-21T08:33
2026-08-21T08:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. 325 украинских беспилотников сбили за ночь над 16-ю регионами России, в том числе над территорией Крыма и в акватории Черного и Азовского морей. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Уточняется, что дроны уничтожены над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым, Удмуртской Республики, Краснодарского края, Пермского края и над акваториями Азовского и Черного морей.В течение вчерашнего дня силы ПВО уничтожили 64 украинских дрона над территорией России.В Крыму в результате вражеских ударов погибли два человека в Симферопольском районе, еще трое ранены, в том числе ребенок. Также один человек ранен в Сакском районе. В Севастополе при атаке ВСУ пострадала мать и 2-летний малыш.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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атаки всу, атаки всу на крым, новости сво, пво, новости крыма, министерство обороны рф, безопасность республики крым и севастополя
325 беспилотников пытались атаковать территорию России за ночь
Над российскими регионами за ночь сбили 325 украинских беспилотников - Минобороны
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. 325 украинских беспилотников сбили за ночь над 16-ю регионами России, в том числе над территорией Крыма и в акватории Черного и Азовского морей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи с 20.00 мск 20 августа до 8.00 мск 21 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 325 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
Уточняется, что дроны уничтожены над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым, Удмуртской Республики, Краснодарского края, Пермского края и над акваториями Азовского и Черного морей.
В течение вчерашнего дня силы ПВО уничтожили
64 украинских дрона над территорией России.
В Крыму в результате вражеских ударов погибли два человека
в Симферопольском районе, еще трое ранены, в том числе ребенок. Также один человек ранен в Сакском районе. В Севастополе при атаке ВСУ пострадала мать и 2-летний малыш.
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