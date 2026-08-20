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Зеленский на поводке: что будет с пантеоном нацистов на Украине из-за конфликта с Польшей
Зеленский на поводке: что будет с пантеоном нацистов на Украине из-за конфликта с Польшей - РИА Новости Крым, 20.08.2026
Зеленский на поводке: что будет с пантеоном нацистов на Украине из-за конфликта с Польшей
Совершая одну за другой историческую провокацию с перезахоронением украинских нацистов, глава киевского режима Владимир Зеленский идет на поводу у взявших в... РИА Новости Крым, 20.08.2026
2026-08-20T06:03
2026-08-20T06:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Совершая одну за другой историческую провокацию с перезахоронением украинских нацистов, глава киевского режима Владимир Зеленский идет на поводу у взявших в свои руки власть крайних националистов. Это не отвернет от Украины Польшу, несмотря на заявления, угрозы и ультиматумы, тем не менее "пантеона с таким гнусным составом" на Украине однажды не будет. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, журналист Юрий Светов.18 августа под Киевом с почетом перезахоронили пособника Адольфа Гитлера, организатора и главаря Организации украинских националистов* (ОУН*) Евгения Коновальца, останки которого доставили из Нидерландов. Депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник ранее обвинила главу киевского режима Владимира Зеленского в лицемерии из-за его решения провести подобное мероприятие после того, как объявлял о намерении улучшить отношения с Варшавой.Ранее бывший президент Польши Лех Валенса раскритиковал власти в Киеве из-за перезахоронения второго главы ОУН* Андрея Мельника*. А действующий польский лидер Кароль Навроцкий лишил Зеленского Ордена Белого Орла за героизацию деятелей УПА* после того, как тот присвоил подразделению украинской армии имя в честь украинских националистов.Что же касается отношений с Польшей, откуда регулярно выступают с осуждениями такого поведения украинской власти, то все эти якобы обиды, предупреждения и угрозы останутся только на словах представителей высшего польского эшелона, уверен политолог."Да, есть заявление президента Польши с осуждением этого. Но есть и заявление заместителя министра обороны Польши (Паулина Собковяк-Чернецкая – ред.), которая рассказывает, как они ведут переговоры с Украиной об обмене истребителей "Миг-21", имеющихся у Польши, на технологии производства и использования дронов от Украины", – напомнил политолог.Одновременно продолжает функционировать польский хаб в Жешуве, откуда идут вооружения на Украину, как и железнодорожное сообщение, по которому в Киев едут все "паломники" с Запада, премьер-министры и президенты, добавил Светов.По мнению Светова, осуждение киевского режима в отношении героизации украинских нацистов звучит из уст представителей польской власти только потому, что этого ждет народ. Но власти не до него, как это сегодня принято во многих странах Европы в условиях зарабатывания на украинском конфликте, а все речи – для проформы."Они (польские власти – ред.) вынуждены считаться с общественным мнением. А их президент Навроцкий до этого возглавлял одиозную структуру – "Институт национальной памяти", и он вынужден отвечать на вопросы: "Что же за национальную память ты защищал, если позволяешь попирать память о поляках, которые погибли во время волынской резни?" Но это не ключевые вопросы", – считает эксперт.При этом, по его мнению, при всех мороках, которые есть сейчас в умах у людей на Украине, придет время, когда там не будет пантеона, на котором сейчас почитаются нацистские преступники.* Экстремистские организации, запрещенные в России.** Внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.*** Запрещенная в России террористическая организация.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Польша не пригласила представителей Киева на военный парадГлаваря ОУН* Бандеру могут перезахоронить на УкраинеВ Нидерландах осквернен мемориальный комплекс "Советское поле славы"
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мнения, юрий светов, украина, национализм, неонацизм
Зеленский на поводке: что будет с пантеоном нацистов на Украине из-за конфликта с Польшей
Пантеона нацистов на Украине не будет – политолог
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым.
Совершая одну за другой историческую провокацию с перезахоронением украинских нацистов, глава киевского режима Владимир Зеленский идет на поводу у взявших в свои руки власть крайних националистов. Это не отвернет от Украины Польшу, несмотря на заявления, угрозы и ультиматумы, тем не менее "пантеона с таким гнусным составом" на Украине однажды не будет. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал политолог, журналист Юрий Светов.
18 августа под Киевом с почетом перезахоронили пособника Адольфа Гитлера, организатора и главаря Организации украинских националистов* (ОУН*) Евгения Коновальца, останки которого доставили из Нидерландов. Депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник ранее обвинила главу киевского режима Владимира Зеленского в лицемерии из-за его решения провести подобное мероприятие после того, как объявлял о намерении улучшить отношения с Варшавой.
Ранее бывший президент Польши Лех Валенса раскритиковал власти в Киеве из-за перезахоронения второго главы ОУН* Андрея Мельника*. А действующий польский лидер Кароль Навроцкий лишил Зеленского Ордена Белого Орла за героизацию деятелей УПА* после того, как тот присвоил подразделению украинской армии имя в честь украинских националистов.
По мнению Светова, на подобные исторические провокации Зеленский идет умышленно, но не всегда по своей воле. "Зеленский на поводке тех сил, которые хотят это сделать. Он с крайними националистами всегда заигрывает", – отметил гость эфира.
Что же касается отношений с Польшей, откуда регулярно выступают с осуждениями такого поведения украинской власти, то все эти якобы обиды, предупреждения и угрозы останутся только на словах представителей высшего польского эшелона, уверен политолог.
"Да, есть заявление президента Польши с осуждением этого. Но есть и заявление заместителя министра обороны Польши (Паулина Собковяк-Чернецкая – ред.), которая рассказывает, как они ведут переговоры с Украиной об обмене истребителей "Миг-21", имеющихся у Польши, на технологии производства и использования дронов от Украины", – напомнил политолог.
Одновременно продолжает функционировать польский хаб в Жешуве, откуда идут вооружения на Украину, как и железнодорожное сообщение, по которому в Киев едут все "паломники" с Запада, премьер-министры и президенты, добавил Светов.
"Поэтому слова словами, а денежки – это другое. Польша зарабатывает на украинском конфликте. И не только деньги, но, как ей кажется, и весомый авторитет, позволяющий претендовать на более высокую роль в Европейском Союзе и НАТО. Варшава уже говорит, что она самый главный и верный союзник США в Европе. И это важнее тех столкновений (с Украиной – ред.), которые есть", – прокомментировал политолог.
По мнению Светова, осуждение киевского режима в отношении героизации украинских нацистов звучит из уст представителей польской власти только потому, что этого ждет народ. Но власти не до него, как это сегодня принято во многих странах Европы в условиях зарабатывания на украинском конфликте, а все речи – для проформы.
"Они (польские власти – ред.) вынуждены считаться с общественным мнением. А их президент Навроцкий до этого возглавлял одиозную структуру – "Институт национальной памяти", и он вынужден отвечать на вопросы: "Что же за национальную память ты защищал, если позволяешь попирать память о поляках, которые погибли во время волынской резни?" Но это не ключевые вопросы", – считает эксперт.
При этом, по его мнению, при всех мороках, которые есть сейчас в умах у людей на Украине, придет время, когда там не будет пантеона
, на котором сейчас почитаются нацистские преступники.
"Когда на Украине наконец к власти придут разумные силы, то собранные останки нацистских преступников будут выкинуты на свалку истории. Это моя личная точка зрения. Но, я полагаю, что, как говорят, божьи мельницы мелют медленно, но верно, и они приведут к тому, что не будет пантеона с таким гнусным составом, который сейчас формирует Зеленский", – подытожил эксперт.
* Экстремистские организации, запрещенные в России.
** Внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
*** Запрещенная в России террористическая организация.
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