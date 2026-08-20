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Заявления Путина и смертельная атака ВСУ на Крым и Севастополь: главное за день

Заявления Путина и смертельная атака ВСУ на Крым и Севастополь: главное за день - РИА Новости Крым, 20.08.2026

Заявления Путина и смертельная атака ВСУ на Крым и Севастополь: главное за день

Районы Крыма остались без электроснабжения после атак ВСУ на полуостров. Президент России Владимир Путин на совещании по развитию атомной энергетике заявил о... РИА Новости Крым, 20.08.2026

2026-08-20T22:33

2026-08-20T22:33

2026-08-20T22:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. ВСУ атаковали Крым и Севастополь - погибли и ранены люди. Районы Крыма остались без электроснабжения после атак ВСУ на полуостров. Президент России Владимир Путин на совещании по развитию атомной энергетике заявил о лидерских позициях страны на рынке сооружения АЭС в мире. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что польские власти начинают жалеть о поставках оружия Киеву. Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин на встрече с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым заявил о непростой ситуации в Крыму. Правительство России усилит поддержку регионов.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Смертельная атака ВСУ на Крым и СевастопольДва мирных жителя погибли и еще четверо крымчан ранены в Крыму в результате очередной атаки ВСУ. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе при атаке ВСУ вечером 20 августа пострадала мать и 2-летний малыш.Крым остался без светаВ четверг, 20 августа, районы Крыма остались без света из-за украинских атак на полуостров. В связи с отсутствием электричества было частично ограничено водоснабжение населенных пунктов республики. В некоторых городах отмечались сложности с общественным транспортом, детские сады перешли на сокращенный режим работы.Заявления президента РФ о развитии атомной энергетикиРоссия занимает лидерские позиции на рынке сооружения АЭС в мире, экспортный портфель корпорации "Росатом" сегодня составляет 28 энергоблоков в разных странах мира. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития атомной энергетики.Как отметил глава государства, Россия – единственная страна в мире, которая обладает компетенциями по всей цепочке ядерной энергетики, а также соблюдает традиционно высокие стандарты безопасности и надежности работы станций.Также президент РФ заявил, что в России на перспективу запланирован ввод еще около 30 гигаватт мощностей атомных электростанций, включая малые АЭС.Польша жалеет о поставках оружия УкраинеПольские власти начинают жалеть о поставках оружия киевскому режиму, поскольку в ответ на многомиллиардную помощь Варшава получила лишь чествование тех, кто исторически уничтожал поляков, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Хуснуллин назвал непростой ситуацию на Крымском полуостровеОбеспечение топливом и подготовка к отопительному сезону — основные задачи для Крымского полуострова, заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин на встрече с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым.Правительство России усилит поддержку регионовВ экономике России удалось сохранить положительную динамику, несмотря на серьезные внешние вызовы. В дальнейшем для этого будет усилена поддержка регионов и простимулированы инвестиции. Об этом сообщили в правительстве России со ссылкой на слова его председателя Михаила Мишустина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260820/ataka-na-krym-s-vozdukha-dvoe-pogibli-i-chetvero-raneny-1158672960.html

https://crimea.ria.ru/20260820/40-mln-na-oborudovanie-kak-v-sevastopole-podderzhivayut-biznes-v-pischeprome-1158671383.html

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https://crimea.ria.ru/20260820/gitarist-gruppy-kukryniksy-skonchalsya-v-peterburge--1158663298.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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