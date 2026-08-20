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Заявления Путина и смертельная атака ВСУ на Крым и Севастополь: главное за день
Заявления Путина и смертельная атака ВСУ на Крым и Севастополь: главное за день - РИА Новости Крым, 20.08.2026
Заявления Путина и смертельная атака ВСУ на Крым и Севастополь: главное за день
Районы Крыма остались без электроснабжения после атак ВСУ на полуостров. Президент России Владимир Путин на совещании по развитию атомной энергетике заявил о... РИА Новости Крым, 20.08.2026
2026-08-20T22:33
2026-08-20T22:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. ВСУ атаковали Крым и Севастополь - погибли и ранены люди. Районы Крыма остались без электроснабжения после атак ВСУ на полуостров. Президент России Владимир Путин на совещании по развитию атомной энергетике заявил о лидерских позициях страны на рынке сооружения АЭС в мире. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что польские власти начинают жалеть о поставках оружия Киеву. Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин на встрече с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым заявил о непростой ситуации в Крыму. Правительство России усилит поддержку регионов.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Смертельная атака ВСУ на Крым и СевастопольДва мирных жителя погибли и еще четверо крымчан ранены в Крыму в результате очередной атаки ВСУ. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе при атаке ВСУ вечером 20 августа пострадала мать и 2-летний малыш.Крым остался без светаВ четверг, 20 августа, районы Крыма остались без света из-за украинских атак на полуостров. В связи с отсутствием электричества было частично ограничено водоснабжение населенных пунктов республики. В некоторых городах отмечались сложности с общественным транспортом, детские сады перешли на сокращенный режим работы.Заявления президента РФ о развитии атомной энергетикиРоссия занимает лидерские позиции на рынке сооружения АЭС в мире, экспортный портфель корпорации "Росатом" сегодня составляет 28 энергоблоков в разных странах мира. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития атомной энергетики.Как отметил глава государства, Россия – единственная страна в мире, которая обладает компетенциями по всей цепочке ядерной энергетики, а также соблюдает традиционно высокие стандарты безопасности и надежности работы станций.Также президент РФ заявил, что в России на перспективу запланирован ввод еще около 30 гигаватт мощностей атомных электростанций, включая малые АЭС.Польша жалеет о поставках оружия УкраинеПольские власти начинают жалеть о поставках оружия киевскому режиму, поскольку в ответ на многомиллиардную помощь Варшава получила лишь чествование тех, кто исторически уничтожал поляков, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Хуснуллин назвал непростой ситуацию на Крымском полуостровеОбеспечение топливом и подготовка к отопительному сезону — основные задачи для Крымского полуострова, заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин на встрече с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым.Правительство России усилит поддержку регионовВ экономике России удалось сохранить положительную динамику, несмотря на серьезные внешние вызовы. В дальнейшем для этого будет усилена поддержка регионов и простимулированы инвестиции. Об этом сообщили в правительстве России со ссылкой на слова его председателя Михаила Мишустина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. ВСУ атаковали Крым и Севастополь - погибли и ранены люди. Районы Крыма остались без электроснабжения после атак ВСУ на полуостров. Президент России Владимир Путин на совещании по развитию атомной энергетике заявил о лидерских позициях страны на рынке сооружения АЭС в мире. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что польские власти начинают жалеть о поставках оружия Киеву. Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин на встрече с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым заявил о непростой ситуации в Крыму. Правительство России усилит поддержку регионов.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым
.
Смертельная атака ВСУ на Крым и Севастополь
Два мирных жителя погибли и еще четверо крымчан ранены в Крыму в результате очередной атаки ВСУ. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"К сожалению, в результате удара в Симферопольском районе погибли два человека. Еще трое ранены, в том числе ребенок. Также один человек ранен в Сакском районе", – сообщил Аксенов в своем канале в МАКС.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил
, что в городе при атаке ВСУ вечером 20 августа пострадала мать и 2-летний малыш.
Крым остался без света
В четверг, 20 августа, районы Крыма остались без света
из-за украинских атак на полуостров. В связи с отсутствием электричества было частично ограничено водоснабжение населенных пунктов республики. В некоторых городах отмечались сложности с общественным транспортом, детские сады перешли на сокращенный режим работы.
Заявления президента РФ о развитии атомной энергетики
Россия занимает лидерские позиции на рынке сооружения АЭС в мире, экспортный портфель корпорации "Росатом" сегодня составляет 28 энергоблоков в разных странах мира. Об этом заявил
президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития атомной энергетики.
Как отметил глава государства, Россия – единственная страна в мире, которая обладает компетенциями по всей цепочке ядерной энергетики, а также соблюдает традиционно высокие стандарты безопасности и надежности работы станций.
Также президент РФ заявил
, что в России на перспективу запланирован ввод еще около 30 гигаватт мощностей атомных электростанций, включая малые АЭС.
Польша жалеет о поставках оружия Украине
Польские власти начинают жалеть о поставках оружия киевскому режиму, поскольку в ответ на многомиллиардную помощь Варшава получила лишь чествование тех, кто исторически уничтожал поляков, заявила
официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Критику выразила на Западе разве что Польша, которая, похоже, начинает жалеть о своих военных поставках киевскому режиму на сумму более чем 4,5 миллиарда долларов", - сказала Захарова на брифинге.
Хуснуллин назвал непростой ситуацию на Крымском полуострове
Обеспечение топливом и подготовка к отопительному сезону — основные задачи для Крымского полуострова, заявил
заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин на встрече с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым.
"Ситуация на Крымском полуострове непростая. Сейчас первостепенные задачи – обеспечение топливом и подготовка к отопительному периоду. Эти вопросы как раз детально обсудили на встрече", - написал в своем канале в МАКС Хуснуллин.
Правительство России усилит поддержку регионов
В экономике России удалось сохранить положительную динамику
, несмотря на серьезные внешние вызовы. В дальнейшем для этого будет усилена поддержка регионов и простимулированы инвестиции. Об этом сообщили в правительстве России со ссылкой на слова его председателя Михаила Мишустина.
"Правительство усилит поддержку регионов и стимулирование инвестиций для сохранения положительной динамики в экономике", – говорится в сообщении пресс-службы правительства по итогам заседания Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.
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