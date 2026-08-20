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Запорожская АЭС потеряла внешнее энергоснабжение
Запорожская АЭС потеряла внешнее энергоснабжение - РИА Новости Крым, 20.08.2026
Запорожская АЭС потеряла внешнее энергоснабжение
Запорожская АЭС задействовала дизель-генераторы после того, как станция лишилась внешнего энергоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба станции. РИА Новости Крым, 20.08.2026
2026-08-20T09:30
2026-08-20T09:30
2026-08-20T09:30
заэс (запорожская атомная электростанция)
отключение электроэнергии
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энергодар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Запорожская АЭС задействовала дизель-генераторы после того, как станция лишилась внешнего энергоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба станции.После потери внешнего электроснабжения энергоблоки станции штатно переведены на питание от резервных дизель-генераторов. Оборудование сработало штатно, нарушений в работе систем безопасности не зафиксировано, добавили на станции.Персонал АЭС контролирует параметры работы оборудования. Все необходимые меры для поддержания безопасного состояния энергоблоков принимаются в полном объеме.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтактеи MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:МИД России: Киев сорвал поездку Гросси на ЗАЭС и в Энергодар ВСУ атаковали сотрудников Запорожской АЭС - трое раненых Мины ВСУ на дорогах Энергодара – что с ранеными сотрудниками ЗАЭС
заэс (запорожская атомная электростанция)
запорожская область
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заэс (запорожская атомная электростанция), отключение электроэнергии, запорожская область, энергодар, новости
Запорожская АЭС потеряла внешнее энергоснабжение
Запорожская АЭС лишилась внешнего энергоснабжения и перешла на дизель-генераторы
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Запорожская АЭС задействовала дизель-генераторы после того, как станция лишилась внешнего энергоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба станции.
"Высоковольтная линия электропередачи напряжением 330 кВ "Ферросплавная-1", обеспечивавшая собственные нужды ЗАЭС, была отключена действием автоматики защиты в связи с повреждением линии", - говорится в сообщении.
После потери внешнего электроснабжения энергоблоки станции штатно переведены на питание от резервных дизель-генераторов. Оборудование сработало штатно, нарушений в работе систем безопасности не зафиксировано, добавили на станции.
Персонал АЭС контролирует параметры работы оборудования. Все необходимые меры для поддержания безопасного состояния энергоблоков принимаются в полном объеме.
"Радиационный фон на площадке Запорожской АЭС и в зоне наблюдения находится в пределах естественных значений и не превышает установленных норм. Ситуация находится под постоянным контролем специалистов станции", - отметили в пресс-службе.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".
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