https://crimea.ria.ru/20260820/zaporozhskaya-aes-poteryala-vneshnee-energosnabzhenie-1158647958.html

Запорожская АЭС потеряла внешнее энергоснабжение

Запорожская АЭС потеряла внешнее энергоснабжение - РИА Новости Крым, 20.08.2026

Запорожская АЭС потеряла внешнее энергоснабжение

Запорожская АЭС задействовала дизель-генераторы после того, как станция лишилась внешнего энергоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба станции. РИА Новости Крым, 20.08.2026

2026-08-20T09:30

2026-08-20T09:30

2026-08-20T09:30

заэс (запорожская атомная электростанция)

отключение электроэнергии

запорожская область

энергодар

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Запорожская АЭС задействовала дизель-генераторы после того, как станция лишилась внешнего энергоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба станции.После потери внешнего электроснабжения энергоблоки станции штатно переведены на питание от резервных дизель-генераторов. Оборудование сработало штатно, нарушений в работе систем безопасности не зафиксировано, добавили на станции.Персонал АЭС контролирует параметры работы оборудования. Все необходимые меры для поддержания безопасного состояния энергоблоков принимаются в полном объеме.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтактеи MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:МИД России: Киев сорвал поездку Гросси на ЗАЭС и в Энергодар ВСУ атаковали сотрудников Запорожской АЭС - трое раненых Мины ВСУ на дорогах Энергодара – что с ранеными сотрудниками ЗАЭС

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

энергодар

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

заэс (запорожская атомная электростанция), отключение электроэнергии, запорожская область, энергодар, новости