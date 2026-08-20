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ВТБ профинансировал строительство жилого комплекса и апарт-отеля в Крыму - РИА Новости Крым, 20.08.2026
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ВТБ профинансировал строительство жилого комплекса и апарт-отеля в Крыму
ВТБ профинансировал строительство жилого комплекса и апарт-отеля в Крыму - РИА Новости Крым, 20.08.2026
ВТБ профинансировал строительство жилого комплекса и апарт-отеля в Крыму
ВТБ профинансировал в объеме 5,5 миллиарда рублей реализацию двух проектов по строительству жилого комплекса и апарт-отеля в Крыму, сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 20.08.2026
2026-08-20T13:28
2026-08-20T13:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг — РИА Новости Крым. ВТБ профинансировал в объеме 5,5 миллиарда рублей реализацию двух проектов по строительству жилого комплекса и апарт-отеля в Крыму, сообщает пресс-служба кредитной организации.Группа компаний "ИнтерСтрой" возведет жилой комплекс "Парковые кварталы" в Симферополе и апарт-комплекс на побережье Евпатории.Проекты предусматривают строительство жилой и курортной недвижимости. ЖК "Парковые кварталы" станет частью развивающейся городской застройки Симферополя с сопутствующей социальной и коммерческой инфраструктурой. Апарт-комплекс "Ривьера Евпатории", расположенный на первой береговой линии, дополнит туристическую инфраструктуру одного из курортных городов полуострова.ВТБ сотрудничает с ГК "ИнтерСтрой" в сфере проектного финансирования, обеспечивая реализацию проектов с использованием счетов эскроу. Кредитная компания продолжает поддерживать проекты комплексного развития территорий, способствуя развитию жилищного строительства и туристической инфраструктуры региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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втб, строительство, крым, новости крыма

ВТБ профинансировал строительство жилого комплекса и апарт-отеля в Крыму

13:28 20.08.2026 (обновлено: 13:29 20.08.2026)
 
© Пресс-служба ВТБВТБ профинансировал строительство жилого комплекса и апарт-отеля в Крыму
ВТБ профинансировал строительство жилого комплекса и апарт-отеля в Крыму
© Пресс-служба ВТБ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг — РИА Новости Крым. ВТБ профинансировал в объеме 5,5 миллиарда рублей реализацию двух проектов по строительству жилого комплекса и апарт-отеля в Крыму, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Группа компаний "ИнтерСтрой" возведет жилой комплекс "Парковые кварталы" в Симферополе и апарт-комплекс на побережье Евпатории.
Проекты предусматривают строительство жилой и курортной недвижимости. ЖК "Парковые кварталы" станет частью развивающейся городской застройки Симферополя с сопутствующей социальной и коммерческой инфраструктурой. Апарт-комплекс "Ривьера Евпатории", расположенный на первой береговой линии, дополнит туристическую инфраструктуру одного из курортных городов полуострова.
"Проекты, определяющие развитие региона, должны реализовываться в установленные сроки. Финансирование застройщиков — это наш вклад в устойчивое развитие строительной отрасли, сохранение рабочих мест и уверенность покупателей в том, что новые жилые комплексы будут введены в эксплуатацию в соответствии с заявленными планами", — отметил управляющий банка в Крыму Сергей Билецкий, его слова приводит пресс-служба.
ВТБ сотрудничает с ГК "ИнтерСтрой" в сфере проектного финансирования, обеспечивая реализацию проектов с использованием счетов эскроу. Кредитная компания продолжает поддерживать проекты комплексного развития территорий, способствуя развитию жилищного строительства и туристической инфраструктуры региона.
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ВТБСтроительствоКрымНовости Крыма
 
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