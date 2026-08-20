https://crimea.ria.ru/20260820/vtb-profinansiroval-stroitelstvo-zhilogo-kompleksa-i-apart-otelya-v-krymu-1158657926.html

ВТБ профинансировал строительство жилого комплекса и апарт-отеля в Крыму

ВТБ профинансировал строительство жилого комплекса и апарт-отеля в Крыму - РИА Новости Крым, 20.08.2026

ВТБ профинансировал строительство жилого комплекса и апарт-отеля в Крыму

ВТБ профинансировал в объеме 5,5 миллиарда рублей реализацию двух проектов по строительству жилого комплекса и апарт-отеля в Крыму, сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 20.08.2026

2026-08-20T13:28

2026-08-20T13:28

2026-08-20T13:29

втб

строительство

крым

новости крыма

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/14/1158657815_5:0:894:500_1920x0_80_0_0_5d20ee605caeeb81fe2f6c4594d0fc4a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг — РИА Новости Крым. ВТБ профинансировал в объеме 5,5 миллиарда рублей реализацию двух проектов по строительству жилого комплекса и апарт-отеля в Крыму, сообщает пресс-служба кредитной организации.Группа компаний "ИнтерСтрой" возведет жилой комплекс "Парковые кварталы" в Симферополе и апарт-комплекс на побережье Евпатории.Проекты предусматривают строительство жилой и курортной недвижимости. ЖК "Парковые кварталы" станет частью развивающейся городской застройки Симферополя с сопутствующей социальной и коммерческой инфраструктурой. Апарт-комплекс "Ривьера Евпатории", расположенный на первой береговой линии, дополнит туристическую инфраструктуру одного из курортных городов полуострова.ВТБ сотрудничает с ГК "ИнтерСтрой" в сфере проектного финансирования, обеспечивая реализацию проектов с использованием счетов эскроу. Кредитная компания продолжает поддерживать проекты комплексного развития территорий, способствуя развитию жилищного строительства и туристической инфраструктуры региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

втб, строительство, крым, новости крыма