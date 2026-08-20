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ВСУ атаковали Белгородскую область 130 раз - есть жертвы - РИА Новости Крым, 20.08.2026
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ВСУ атаковали Белгородскую область 130 раз - есть жертвы
ВСУ атаковали Белгородскую область 130 раз - есть жертвы - РИА Новости Крым, 20.08.2026
ВСУ атаковали Белгородскую область 130 раз - есть жертвы
За минувшие сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 130 раз, один человек погиб, девять – получили ранения. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр... РИА Новости Крым, 20.08.2026
2026-08-20T10:49
2026-08-20T10:49
белгородская область
обстрелы белгородской области
александр шуваев
новости сво
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. За минувшие сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 130 раз, один человек погиб, девять – получили ранения. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.В Белгородском, Борисовском, Грайворонском и Шебекинском округах ранены девять мирных жителей. Семь из них находятся на стационарном лечении.Удары наносились по Алексеевскому, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Вейделевскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Ивнянскому, Красногвардейскому, Краснояружскому, Новооскольскому, Ракитянскому, Чернянскому, Шебекинскому и Яковлевскому округам. Всего силы ПВО уничтожили над регионом 176 беспилотников, уточнил глава региона.19 августа Шуваев сообщил, что обнаружены тела двух мужчин, погибших при ударе ВСУ 15 августа. А за день до это в Белгородской области в результате атак боевиков киевского режима были ранены пять человек. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:250 беспилотников пытались атаковать Москву и областьВСУ атаковали Брянскую область: один человек погиб и четверо раненыОдин человек погиб и 10 пострадали от атак ВСУ в Белгородской области
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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белгородская область, обстрелы белгородской области, александр шуваев, новости сво, атаки всу
ВСУ атаковали Белгородскую область 130 раз - есть жертвы

При атаке ВСУ на Белгородскую область один человек погиб и девять ранены

10:49 20.08.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 20.08.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. За минувшие сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 130 раз, один человек погиб, девять – получили ранения. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.
"Противник совершил тринадцать обстрелов с использованием артиллерии, авиации и реактивной системы залпового огня, а также одиннадцать раз производил сбросы взрывных устройств с БПЛА. К большому сожалению, в Грайворонском округе погибла женщина", - написал в своем канале в МАКС Шуваев.
В Белгородском, Борисовском, Грайворонском и Шебекинском округах ранены девять мирных жителей. Семь из них находятся на стационарном лечении.
Удары наносились по Алексеевскому, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Вейделевскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Ивнянскому, Красногвардейскому, Краснояружскому, Новооскольскому, Ракитянскому, Чернянскому, Шебекинскому и Яковлевскому округам. Всего силы ПВО уничтожили над регионом 176 беспилотников, уточнил глава региона.
19 августа Шуваев сообщил, что обнаружены тела двух мужчин, погибших при ударе ВСУ 15 августа. А за день до это в Белгородской области в результате атак боевиков киевского режима были ранены пять человек.
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Белгородская областьОбстрелы Белгородской областиАлександр ШуваевНовости СВОАтаки ВСУ
 
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