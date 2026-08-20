https://crimea.ria.ru/20260820/vsu-atakovali-belgorodskuyu-oblast-130-raz---est-zhertvy-1158651708.html

ВСУ атаковали Белгородскую область 130 раз - есть жертвы

ВСУ атаковали Белгородскую область 130 раз - есть жертвы - РИА Новости Крым, 20.08.2026

ВСУ атаковали Белгородскую область 130 раз - есть жертвы

За минувшие сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 130 раз, один человек погиб, девять – получили ранения. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр... РИА Новости Крым, 20.08.2026

2026-08-20T10:49

2026-08-20T10:49

2026-08-20T10:49

белгородская область

обстрелы белгородской области

александр шуваев

новости сво

атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. За минувшие сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 130 раз, один человек погиб, девять – получили ранения. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.В Белгородском, Борисовском, Грайворонском и Шебекинском округах ранены девять мирных жителей. Семь из них находятся на стационарном лечении.Удары наносились по Алексеевскому, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Вейделевскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Ивнянскому, Красногвардейскому, Краснояружскому, Новооскольскому, Ракитянскому, Чернянскому, Шебекинскому и Яковлевскому округам. Всего силы ПВО уничтожили над регионом 176 беспилотников, уточнил глава региона.19 августа Шуваев сообщил, что обнаружены тела двух мужчин, погибших при ударе ВСУ 15 августа. А за день до это в Белгородской области в результате атак боевиков киевского режима были ранены пять человек. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:250 беспилотников пытались атаковать Москву и областьВСУ атаковали Брянскую область: один человек погиб и четверо раненыОдин человек погиб и 10 пострадали от атак ВСУ в Белгородской области

белгородская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, обстрелы белгородской области, александр шуваев, новости сво, атаки всу