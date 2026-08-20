https://crimea.ria.ru/20260820/vsu-atakovali-belgorodskuyu-oblast-130-raz---est-zhertvy-1158651708.html
ВСУ атаковали Белгородскую область 130 раз - есть жертвы
ВСУ атаковали Белгородскую область 130 раз - есть жертвы - РИА Новости Крым, 20.08.2026
ВСУ атаковали Белгородскую область 130 раз - есть жертвы
За минувшие сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 130 раз, один человек погиб, девять – получили ранения. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр... РИА Новости Крым, 20.08.2026
2026-08-20T10:49
2026-08-20T10:49
2026-08-20T10:49
белгородская область
обстрелы белгородской области
александр шуваев
новости сво
атаки всу
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/0c/1121115238_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_e1f1b57eb05a3cc1e9d23f5fb1bf3139.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. За минувшие сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 130 раз, один человек погиб, девять – получили ранения. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.В Белгородском, Борисовском, Грайворонском и Шебекинском округах ранены девять мирных жителей. Семь из них находятся на стационарном лечении.Удары наносились по Алексеевскому, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Вейделевскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Ивнянскому, Красногвардейскому, Краснояружскому, Новооскольскому, Ракитянскому, Чернянскому, Шебекинскому и Яковлевскому округам. Всего силы ПВО уничтожили над регионом 176 беспилотников, уточнил глава региона.19 августа Шуваев сообщил, что обнаружены тела двух мужчин, погибших при ударе ВСУ 15 августа. А за день до это в Белгородской области в результате атак боевиков киевского режима были ранены пять человек. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:250 беспилотников пытались атаковать Москву и областьВСУ атаковали Брянскую область: один человек погиб и четверо раненыОдин человек погиб и 10 пострадали от атак ВСУ в Белгородской области
белгородская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/0c/1121115238_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_f2b34f77d0a68a9af0f11c33b93fd5d8.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, обстрелы белгородской области, александр шуваев, новости сво, атаки всу
ВСУ атаковали Белгородскую область 130 раз - есть жертвы
При атаке ВСУ на Белгородскую область один человек погиб и девять ранены
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. За минувшие сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 130 раз, один человек погиб, девять – получили ранения. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.
"Противник совершил тринадцать обстрелов с использованием артиллерии, авиации и реактивной системы залпового огня, а также одиннадцать раз производил сбросы взрывных устройств с БПЛА. К большому сожалению, в Грайворонском округе погибла женщина", - написал в своем канале в МАКС Шуваев.
В Белгородском, Борисовском, Грайворонском и Шебекинском округах ранены девять мирных жителей. Семь из них находятся на стационарном лечении.
Удары наносились по Алексеевскому, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Вейделевскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Ивнянскому, Красногвардейскому, Краснояружскому, Новооскольскому, Ракитянскому, Чернянскому, Шебекинскому и Яковлевскому округам. Всего силы ПВО уничтожили над регионом 176 беспилотников, уточнил глава региона.
19 августа Шуваев сообщил, что обнаружены тела двух мужчин, погибших при ударе
ВСУ 15 августа. А за день до это в Белгородской области в результате атак боевиков киевского режима были ранены пять человек
.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
Читайте также на РИА Новости Крым: