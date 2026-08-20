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В Ялте громко – что происходит на ЮБК
В Ялте громко – что происходит на ЮБК - РИА Новости Крым, 20.08.2026
В Ялте громко – что происходит на ЮБК
На западе Ялты 20 августа могут быть слышны громкие звуки, это связано с военными учениями. Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Ялты. РИА Новости Крым, 20.08.2026
2026-08-20T10:29
2026-08-20T10:29
2026-08-20T10:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. На западе Ялты 20 августа могут быть слышны громкие звуки, это связано с военными учениями. Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Ялты.Жителей и гостей Ялты просят сохранять спокойствие.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Замминистра обороны проверил работу "Барс-Крым" по отражению атак БПЛАКак обеспечена безопасность Крыма – ответ АксеноваВ Крыму бессрочно ввели высокий уровень террористической опасности
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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В Ялте громко – что происходит на ЮБК
В Ялте 20 августа громко из-за учений военных