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В Ялте громко – что происходит на ЮБК - РИА Новости Крым, 20.08.2026
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В Ялте громко – что происходит на ЮБК
В Ялте громко – что происходит на ЮБК - РИА Новости Крым, 20.08.2026
В Ялте громко – что происходит на ЮБК
На западе Ялты 20 августа могут быть слышны громкие звуки, это связано с военными учениями. Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Ялты. РИА Новости Крым, 20.08.2026
2026-08-20T10:29
2026-08-20T10:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. На западе Ялты 20 августа могут быть слышны громкие звуки, это связано с военными учениями. Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Ялты.Жителей и гостей Ялты просят сохранять спокойствие.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Замминистра обороны проверил работу "Барс-Крым" по отражению атак БПЛАКак обеспечена безопасность Крыма – ответ АксеноваВ Крыму бессрочно ввели высокий уровень террористической опасности
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, ялта, учения, безопасность республики крым и севастополя
В Ялте громко – что происходит на ЮБК

В Ялте 20 августа громко из-за учений военных

10:29 20.08.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКанатная дорога "Мисхор - Ай-Петри"
Канатная дорога Мисхор - Ай-Петри - РИА Новости, 1920, 20.08.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. На западе Ялты 20 августа могут быть слышны громкие звуки, это связано с военными учениями. Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Ялты.
"В западном районе муниципального округа может быть шумно с 10:30. Будут проводиться кратковременные учения", - говорится в сообщении.
Жителей и гостей Ялты просят сохранять спокойствие.
В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова.
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