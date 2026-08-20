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В Ульяновской области при атаке ВСУ тяжело ранен мужчина
В Ульяновской области при атаке ВСУ тяжело ранен мужчина - РИА Новости Крым, 20.08.2026
В Ульяновской области при атаке ВСУ тяжело ранен мужчина
В результате атаки ВСУ на Ульяновскую область тяжелые ранения получил молодой мужчина. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Русских. РИА Новости Крым, 20.08.2026
2026-08-20T07:59
2026-08-20T07:59
2026-08-20T07:59
ульяновская область
атаки всу
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. В результате атаки ВСУ на Ульяновскую область тяжелые ранения получил молодой мужчина. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Русских.По его информации, вследствие атаки на Новоспасский район повреждена опора ЛЭП, электроснабжение не нарушено.Русских добавил, что дежурными средствами ПВО над территорией региона перехвачено и уничтожено 11 вражеских БПЛА.В течение дня среды над российскими регионами перехватили и уничтожили 438 украинских беспилотников, в том числе вражеские дроны ликвидировали над Крымом и Черным морем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:250 беспилотников пытались атаковать Москву и областьСевастополь без света: на объектах введен особый режимНовости Крыма: что происходит на полуострове
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ульяновская область, атаки всу, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), новости
В Ульяновской области при атаке ВСУ тяжело ранен мужчина
В Ульяновской области в результате атаки ВСУ тяжело ранен мужчина