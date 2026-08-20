https://crimea.ria.ru/20260820/v-sevastopole-vosstanovili-elektrosnabzhenie-1158646821.html
В Севастополе восстановили электроснабжение
В Севастополе восстановили электроснабжение - РИА Новости Крым, 20.08.2026
В Севастополе восстановили электроснабжение
В Севастополе сняли режим временного ограничения электроснабжения, ситуация во светом в городе полностью восстанавливается. Об этом сообщил в своем канале в... РИА Новости Крым, 20.08.2026
2026-08-20T08:52
2026-08-20T08:52
2026-08-20T08:52
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе сняли режим временного ограничения электроснабжения, ситуация во светом в городе полностью восстанавливается. Об этом сообщил в своем канале в МАКС губернатор Михаил Развожаев.Утром в четверг в Севастополе было временно ограничено электроснабжение, социальные объекты перешли на резервные схемы питания. Также Развожаев предупредил, что в связи с отключением подачи электроэнергии в домах на некоторых улицах временно нет воды.Развожаев отметил, что пока без электричества остаются только села Байдарской долины. Ориентировочно в течение нескольких часов свет в населенных пунктах должен появиться.Пока вводить графики ограничений в городе не требуется. Однако ситуация в энергосистеме остается нестабильной и может измениться, уточнил губернатор."При необходимости диспетчер ЧРДУ может принять решение о введении ограничений. Информация будет публиковаться в канале "Севастопольэнерго", - добавил Развожаев.Как сообщалось, ночью Симферополь остался без света. По состоянию на 7 утра четверга у части потребителей начинают возобновлять подачу электроэнергии. В городе не работают светофоры, большая часть районов по-прежнему без электричества.Официальной информации пока не было.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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севастополь
В Севастополе восстановили электроснабжение
В Севастополе сняли режим временного ограничения электроснабжения
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе сняли режим временного ограничения электроснабжения, ситуация во светом в городе полностью восстанавливается. Об этом сообщил в своем канале в МАКС губернатор Михаил Развожаев.
Утром в четверг в Севастополе было временно ограничено электроснабжение, социальные объекты перешли на резервные схемы питания. Также Развожаев предупредил, что в связи с отключением подачи электроэнергии в домах на некоторых улицах временно нет воды.
"Режим временного ограничения электроснабжения снят. Сейчас постепенно электроснабжение восстанавливается во всем городе", - написал губернатор.
Развожаев отметил, что пока без электричества остаются только села Байдарской долины. Ориентировочно в течение нескольких часов свет в населенных пунктах должен появиться.
Пока вводить графики ограничений в городе не требуется. Однако ситуация в энергосистеме остается нестабильной и может измениться, уточнил губернатор.
"При необходимости диспетчер ЧРДУ может принять решение о введении ограничений. Информация будет публиковаться в канале "Севастопольэнерго", - добавил Развожаев.
Как сообщалось
, ночью Симферополь остался без света. По состоянию на 7 утра четверга у части потребителей начинают возобновлять подачу электроэнергии. В городе не работают светофоры, большая часть районов по-прежнему без электричества.
Официальной информации пока не было.
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