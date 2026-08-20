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В Севастополе уничтожили шесть беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 20.08.2026
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В Севастополе уничтожили шесть беспилотников ВСУ
В Севастополе уничтожили шесть беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 20.08.2026
В Севастополе уничтожили шесть беспилотников ВСУ
За минувшие сутки силы ПВО и мобильные огневые группы в Севастополе ликвидировали шесть украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 20.08.2026
2026-08-20T10:06
2026-08-20T10:06
севастополь
новости севастополя
атаки всу на крым
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. За минувшие сутки силы ПВО и мобильные огневые группы в Севастополе ликвидировали шесть украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. Он отметил, что в результате атаки никто не пострадал. В Крыму после атаки ВСУ обесточены Центральный, Западный и Южный энергорайоны. В ночь на четверг дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 726 украинских беспилотников над регионами России, в том числе над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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севастополь, новости севастополя, атаки всу на крым, беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя
В Севастополе уничтожили шесть беспилотников ВСУ

За минувшие сутки в Севастополе уничтожены шесть вражеских БПЛА

10:06 20.08.2026
 
© Канал Владимира Константинова в МАКСВечерний Севастополь
Вечерний Севастополь
© Канал Владимира Константинова в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. За минувшие сутки силы ПВО и мобильные огневые группы в Севастополе ликвидировали шесть украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Наши военные, авиация и мобильные огневые группы за прошедшие сутки нейтрализовали 6 беспилотников ВСУ", - написал в своем канале в МАКС губернатор.
Он отметил, что в результате атаки никто не пострадал.
В Крыму после атаки ВСУ обесточены Центральный, Западный и Южный энергорайоны.
В ночь на четверг дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 726 украинских беспилотников над регионами России, в том числе над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей.
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