https://crimea.ria.ru/20260820/v-sevastopole-unichtozhili-shest-bespilotnikov-vsu-1158650333.html

В Севастополе уничтожили шесть беспилотников ВСУ

В Севастополе уничтожили шесть беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 20.08.2026

В Севастополе уничтожили шесть беспилотников ВСУ

За минувшие сутки силы ПВО и мобильные огневые группы в Севастополе ликвидировали шесть украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 20.08.2026

2026-08-20T10:06

2026-08-20T10:06

2026-08-20T10:06

севастополь

новости севастополя

атаки всу на крым

беспилотник (бпла, дрон)

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. За минувшие сутки силы ПВО и мобильные огневые группы в Севастополе ликвидировали шесть украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. Он отметил, что в результате атаки никто не пострадал. В Крыму после атаки ВСУ обесточены Центральный, Западный и Южный энергорайоны. В ночь на четверг дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 726 украинских беспилотников над регионами России, в том числе над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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севастополь

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2026

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севастополь, новости севастополя, атаки всу на крым, беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя