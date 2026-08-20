https://crimea.ria.ru/20260820/v-sevastopole-sbity-13-dronov---postradal-vzroslyy-i-2-letniy-rebenok-1158672324.html

В Севастополе сбиты 13 дронов - при атаке ВСУ пострадала мать и двухлетний малыш

В Севастополе сбиты 13 дронов - при атаке ВСУ пострадала мать и двухлетний малыш - РИА Новости Крым, 20.08.2026

В Севастополе сбиты 13 дронов - при атаке ВСУ пострадала мать и двухлетний малыш

В Севастополе при атаке ВСУ пострадала мать и 2-летний малыш. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 20.08.2026

2026-08-20T20:43

2026-08-20T20:43

2026-08-20T20:51

срочные новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе при атаке ВСУ пострадала мать и 2-летний малыш. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По словам губернатора, ребенка скорая помощь транспортирует в больницу. "Спасательная служба к этому часу также зафиксировала информацию о падении осколков от сбитых БПЛА в Гагаринском районе и на Северной стороне. В Нахимовском районе повреждено несколько окон в многоквартирном доме", - добавил губернатор. Также зафиксированы 3 сообщения о повреждениях машин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

срочные новости крыма