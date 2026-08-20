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В Севастополе сбиты 13 дронов - при атаке ВСУ пострадала мать и двухлетний малыш
В Севастополе сбиты 13 дронов - при атаке ВСУ пострадала мать и двухлетний малыш - РИА Новости Крым, 20.08.2026
В Севастополе сбиты 13 дронов - при атаке ВСУ пострадала мать и двухлетний малыш
В Севастополе при атаке ВСУ пострадала мать и 2-летний малыш. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 20.08.2026
2026-08-20T20:43
2026-08-20T20:43
2026-08-20T20:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе при атаке ВСУ пострадала мать и 2-летний малыш. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По словам губернатора, ребенка скорая помощь транспортирует в больницу. "Спасательная служба к этому часу также зафиксировала информацию о падении осколков от сбитых БПЛА в Гагаринском районе и на Северной стороне. В Нахимовском районе повреждено несколько окон в многоквартирном доме", - добавил губернатор. Также зафиксированы 3 сообщения о повреждениях машин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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срочные новости крыма
В Севастополе сбиты 13 дронов - при атаке ВСУ пострадала мать и двухлетний малыш
В Севастополе сбиты 13 дронов - при атаке ВСУ пострадала мать и двухлетний малыш
20:43 20.08.2026 (обновлено: 20:51 20.08.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе при атаке ВСУ пострадала мать и 2-летний малыш. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Наши военные, ПВО и мобильные огневые группы отразили атаку ВСУ и нейтрализовали 13 вражеских беспилотников. Пострадало два человека: ребенок 2 года получил поверхностные травмы грудной клетки от осколков шифера с крыши, на которую упали обломки сбитого БПЛА, также посекло осколками маму ребенка", - написал он в МАКС.
По словам губернатора, ребенка скорая помощь транспортирует в больницу.
"Спасательная служба к этому часу также зафиксировала информацию о падении осколков от сбитых БПЛА в Гагаринском районе и на Северной стороне. В Нахимовском районе повреждено несколько окон в многоквартирном доме", - добавил губернатор.
Также зафиксированы 3 сообщения о повреждениях машин.
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