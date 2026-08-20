Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе ограничат режим потребления электричества - РИА Новости Крым, 20.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260820/v-sevastopole-ogranichat-rezhim-potrebleniya-elektrichestva-1158664534.html
В Севастополе ограничат режим потребления электричества
В Севастополе ограничат режим потребления электричества - РИА Новости Крым, 20.08.2026
В Севастополе ограничат режим потребления электричества
В Севастополе в пятницу, 21 августа, ограничат режим потребления электрической мощности для юридических лиц. Об этом сообщили в компании "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 20.08.2026
2026-08-20T16:32
2026-08-20T16:36
севастополь
новости севастополя
отключение воды в крыму
энергосистема крыма
энергетика
электричество
севастопольэнерго
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/09/1140243468_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_a1a622bc6ef12a466652a12395daadd6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе в пятницу, 21 августа, ограничат режим потребления электрической мощности для юридических лиц. Об этом сообщили в компании "Севастопольэнерго"."В связи с проведением аварийных ремонтных работ на объектах энергосистемы за пределами Севастополя, по команде диспетчера Черноморского РДУ и в соответствии с Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии &lt;...&gt;21 августа с 07:00 до 22:00 вводится ограничение режима потребления электрической мощности", - говорится в сообщении.Оно распространяется исключительно на юридических лиц, расположенных на территории города. На предприятии предупредили, что за неисполнение установленных ограничений предусмотрена административная ответственность.Эта мера вынужденная и необходима для сохранения устойчивой работы энергосистемы и предотвращения аварий.Также в "Севастопольэнерго" просят всех потребителей по возможности временно снизить нагрузку на сеть. Утром в Севастополе было временно ограничено электроснабжение, чтобы ликвидировать перегруз электрических сетей за пределами региона. Социальные объекты перешли на резервные схемы питания, на объектах ввели особый режим. Позже ограничения сняли.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260820/krym-bez-sveta---chto-proiskhodit-na-poluostrove-1158653073.html
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/09/1140243468_4:0:964:720_1920x0_80_0_0_81f75ac643601e33b01280ce152e2a0f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, новости севастополя, отключение воды в крыму, энергосистема крыма, энергетика, электричество, севастопольэнерго
В Севастополе ограничат режим потребления электричества

В Севастополе 21 августа ограничат режим потребления электричества

16:32 20.08.2026 (обновлено: 16:36 20.08.2026)
 
© СевастопольэнергоЭлектрооборудование
Электрооборудование
© Севастопольэнерго
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе в пятницу, 21 августа, ограничат режим потребления электрической мощности для юридических лиц. Об этом сообщили в компании "Севастопольэнерго".
"В связи с проведением аварийных ремонтных работ на объектах энергосистемы за пределами Севастополя, по команде диспетчера Черноморского РДУ и в соответствии с Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии <...>21 августа с 07:00 до 22:00 вводится ограничение режима потребления электрической мощности", - говорится в сообщении.
Оно распространяется исключительно на юридических лиц, расположенных на территории города. На предприятии предупредили, что за неисполнение установленных ограничений предусмотрена административная ответственность.
Эта мера вынужденная и необходима для сохранения устойчивой работы энергосистемы и предотвращения аварий.
Также в "Севастопольэнерго" просят всех потребителей по возможности временно снизить нагрузку на сеть.
Утром в Севастополе было временно ограничено электроснабжение, чтобы ликвидировать перегруз электрических сетей за пределами региона. Социальные объекты перешли на резервные схемы питания, на объектах ввели особый режим. Позже ограничения сняли.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Восстановление сетей уличного освещения, ремонт светильников и замена ламп - РИА Новости, 1920, 20.08.2026
11:08
Крым без света - что происходит на полуострове
 
СевастопольНовости СевастополяОтключение воды в КрымуЭнергосистема КрымаЭнергетикаЭлектричествоСевастопольэнерго
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:32Севастополь вышел в лидеры по ремонту дорог
18:18В 20 лет – мужик: крымчанин выжил под Бахмутом и получил орден Мужества
18:00Удары по Украине: разбиты два сухогруза и резервуар с ГСМ в порту
17:45Двум новым регионам выделили средства на поддержку предприятий ЖКХ
17:43На юго-западе Крыма работает ПВО
17:20Рейдерство и отмывание денег: вскрыта преступная схема в окружении Зеленского
17:03Правительство России усилит поддержку регионов: что будет сделано
16:55В Крыму гвардейцы-десантники поздравили фронтовика со 101-летием
16:41Польша начинает жалеть о поставках оружия Украине - МИД РФ
16:32В Севастополе ограничат режим потребления электричества
16:25Одного из организаторов алуштинской экстремистской ячейки задержали в Адлере
16:16Бас-гитарист группы "Кукрыниксы" скончался в Петербурге
16:04В России введут еще 30 гигаватт мощностей атомных электростанций – Путин
15:58Хуснуллин назвал непростой ситуацию на Крымском полуострове
15:33"Росатом" строит 28 энергоблоков АЭС в разных странах мира – Путин
15:09В ЕС украинских женщин будут проверять на уклонение от армии
14:41В Германии из-за жары погибли 14 тысяч человек
14:28Путин принял участие в молебне в Архангельском соборе у мощей Донского 0:38
14:21На Украине священник похищен ТЦК
14:06Крымский мост сейчас: обстановка днем в четверг
Лента новостейМолния