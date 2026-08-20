https://crimea.ria.ru/20260820/v-sevastopole-ogranichat-rezhim-potrebleniya-elektrichestva-1158664534.html

В Севастополе ограничат режим потребления электричества

В Севастополе ограничат режим потребления электричества - РИА Новости Крым, 20.08.2026

В Севастополе ограничат режим потребления электричества

В Севастополе в пятницу, 21 августа, ограничат режим потребления электрической мощности для юридических лиц. Об этом сообщили в компании "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 20.08.2026

2026-08-20T16:32

2026-08-20T16:32

2026-08-20T16:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе в пятницу, 21 августа, ограничат режим потребления электрической мощности для юридических лиц. Об этом сообщили в компании "Севастопольэнерго"."В связи с проведением аварийных ремонтных работ на объектах энергосистемы за пределами Севастополя, по команде диспетчера Черноморского РДУ и в соответствии с Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии <...>21 августа с 07:00 до 22:00 вводится ограничение режима потребления электрической мощности", - говорится в сообщении.Оно распространяется исключительно на юридических лиц, расположенных на территории города. На предприятии предупредили, что за неисполнение установленных ограничений предусмотрена административная ответственность.Эта мера вынужденная и необходима для сохранения устойчивой работы энергосистемы и предотвращения аварий.Также в "Севастопольэнерго" просят всех потребителей по возможности временно снизить нагрузку на сеть. Утром в Севастополе было временно ограничено электроснабжение, чтобы ликвидировать перегруз электрических сетей за пределами региона. Социальные объекты перешли на резервные схемы питания, на объектах ввели особый режим. Позже ограничения сняли.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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