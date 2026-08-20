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В Севастополе объявили воздушную тревогу - РИА Новости Крым, 20.08.2026
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В Севастополе объявили воздушную тревогу
В Севастополе объявили воздушную тревогу - РИА Новости Крым, 20.08.2026
В Севастополе объявили воздушную тревогу
В Севастополе прозвучала сирена – в городе объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает губернатор города-героя Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 20.08.2026
2026-08-20T22:55
2026-08-20T22:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе прозвучала сирена – в городе объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает губернатор города-героя Михаил Развожаев.В моменты возможной угрозы сигнал воздушной тревоги в Севастополе стали включать с сентября 2023 года – после того, как ВСУ ударили ракетами по штабу ЧФ, расположенном в центре города. В 2022 году в регионе ввели желтый, то есть высокий уровень террористической опасности.В апреле 2026 власти Севастополя предупредили об изменении порядка включения сигнала воздушной тревоги во время угрозы.Теперь сигнал – сирена, которую дополняет следующее за ней голосовое сообщение, – повторяется трижды, после чего прекращается. Соответствующее решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп (МОГов). Однако это не означает, что угроза миновала – в безопасном месте следует оставаться до сигнала отбоя.На время действия тревоги морской транспорт приостанавливает движение. Его работа возобновляется после отмены тревожного сигнала.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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В Севастополе объявили воздушную тревогу

В Севастополе объявили воздушную тревогу

22:55 20.08.2026 (обновлено: 22:57 20.08.2026)
 
© РИА Новости КрымВоздушная тревога
Воздушная тревога - РИА Новости, 1920, 20.08.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе прозвучала сирена – в городе объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает губернатор города-героя Михаил Развожаев.
"Внимание всем! Воздушная тревога!" – предупредил он в своем канала на платформе МАКС.
В моменты возможной угрозы сигнал воздушной тревоги в Севастополе стали включать с сентября 2023 года – после того, как ВСУ ударили ракетами по штабу ЧФ, расположенном в центре города. В 2022 году в регионе ввели желтый, то есть высокий уровень террористической опасности.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 20.08.2026
Вчера, 22:09
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В апреле 2026 власти Севастополя предупредили об изменении порядка включения сигнала воздушной тревоги во время угрозы.
Теперь сигнал – сирена, которую дополняет следующее за ней голосовое сообщение, – повторяется трижды, после чего прекращается. Соответствующее решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп (МОГов). Однако это не означает, что угроза миновала – в безопасном месте следует оставаться до сигнала отбоя.
На время действия тревоги морской транспорт приостанавливает движение. Его работа возобновляется после отмены тревожного сигнала.
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Вчера, 20:43
В Севастополе сбиты 13 дронов - при атаке ВСУ пострадала мать и двухлетний малыш
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Заголовок открываемого материала
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00:00Какой сегодня праздник: 21 августа
23:13Отбой воздушной тревоги звучит в Севастополе
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22:54В Крыму продолжает работать ПВО - действует беспилотная опасность
22:35Где в Севастополе в пятницу не будет электричества
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22:07Где и когда в Севастополе заправить машину в пятницу – 21 августа
21:44Российские бойцы нарушают логистику ВСУ на правобережье Днепра
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21:10Украла у пенсионера 2,5 миллиона: в Севастополе поймали курьера аферистов
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