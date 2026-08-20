https://crimea.ria.ru/20260820/v-rossii-vvedut-esche-30-gigavatt-moschnostey-atomnykh-elektrostantsiy--putin-1158661736.html

В России введут еще 30 гигаватт мощностей атомных электростанций – Путин

В России введут еще 30 гигаватт мощностей атомных электростанций – Путин - РИА Новости Крым, 20.08.2026

В России введут еще 30 гигаватт мощностей атомных электростанций – Путин

В России на перспективу запланирован ввод еще около 30 гигаватт мощностей атомных электростанций, включая малые АЭС. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин... РИА Новости Крым, 20.08.2026

2026-08-20T16:04

2026-08-20T16:04

2026-08-20T16:04

владимир путин (политик)

атомная энергетика

новости

россия

энергетика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. В России на перспективу запланирован ввод еще около 30 гигаватт мощностей атомных электростанций, включая малые АЭС. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития атомной энергетики.По словам Путина, это позволит не только заместить энергоблоки, которые постепенно отработают свой ресурс, но и заметно нарастить общую мощность отечественной атомной генерации.Российский лидер также отметил, что планируется расширить географию размещения энергоблоков. Современные атомные станции, производящие доступную, чистую электроэнергию, появятся на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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россия

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2026

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владимир путин (политик), атомная энергетика, новости, россия, энергетика