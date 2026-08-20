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В России введут еще 30 гигаватт мощностей атомных электростанций – Путин - РИА Новости Крым, 20.08.2026
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В России введут еще 30 гигаватт мощностей атомных электростанций – Путин
В России введут еще 30 гигаватт мощностей атомных электростанций – Путин - РИА Новости Крым, 20.08.2026
В России введут еще 30 гигаватт мощностей атомных электростанций – Путин
В России на перспективу запланирован ввод еще около 30 гигаватт мощностей атомных электростанций, включая малые АЭС. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин... РИА Новости Крым, 20.08.2026
2026-08-20T16:04
2026-08-20T16:04
владимир путин (политик)
атомная энергетика
новости
россия
энергетика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. В России на перспективу запланирован ввод еще около 30 гигаватт мощностей атомных электростанций, включая малые АЭС. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития атомной энергетики.По словам Путина, это позволит не только заместить энергоблоки, которые постепенно отработают свой ресурс, но и заметно нарастить общую мощность отечественной атомной генерации.Российский лидер также отметил, что планируется расширить географию размещения энергоблоков. Современные атомные станции, производящие доступную, чистую электроэнергию, появятся на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), атомная энергетика, новости, россия, энергетика
В России введут еще 30 гигаватт мощностей атомных электростанций – Путин

В РФ планируется ввод дополнительно 30 гигаватт мощностей атомных станций – Путин

16:04 20.08.2026
 
© РИА Новости . Константин Чалабов / Перейти в фотобанкАтомная электростанция
Атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 20.08.2026
© РИА Новости . Константин Чалабов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. В России на перспективу запланирован ввод еще около 30 гигаватт мощностей атомных электростанций, включая малые АЭС. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития атомной энергетики.
"Атомная генерация имеет особое значение для стабильной работы отечественной энергосистемы, при этом увеличивает свою роль в энергобалансе. Сегодня на ее долю приходится около 20% электроэнергии, которая вырабатывается в стране. В соответствии с долгосрочными планами отрасли в России на перспективу запланирован ввод еще около 30 гигаватт мощностей атомных электростанций, включая малые АЭС", - сказал глава государства.
По словам Путина, это позволит не только заместить энергоблоки, которые постепенно отработают свой ресурс, но и заметно нарастить общую мощность отечественной атомной генерации.
Российский лидер также отметил, что планируется расширить географию размещения энергоблоков. Современные атомные станции, производящие доступную, чистую электроэнергию, появятся на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке.
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