https://crimea.ria.ru/20260820/v-rossii-razrabotali-pervyy-otechestvennyy-test-na-gepatit-e-1158648142.html

В России разработали первый отечественный тест на гепатит Е

В России разработали первый отечественный тест на гепатит Е - РИА Новости Крым, 20.08.2026

В России разработали первый отечественный тест на гепатит Е

Российские ученые разработали, зарегистрировали и запустили в производство первый в России тест для определения РНК вируса гепатита Е. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 20.08.2026

2026-08-20T10:19

2026-08-20T10:19

2026-08-20T10:19

гепатит

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россия

новости

здравоохранение в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Российские ученые разработали, зарегистрировали и запустили в производство первый в России тест для определения РНК вируса гепатита Е. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.Уточняется, что отечественный тест позволяет определять наличие РНК вируса за 7-10 дней до появления клинических признаков заболевания, а также в период, когда специфические антитела в организме еще не выработались. Это имеет решающее значение для диагностики и мониторинга заболевания.Тест позволяет выявлять скрытые источники инфекции, включая пациентов с бессимптомными формами гепатита Е, а также проводить эффективный скрининг донорской крови.Кроме того, по данным Роспотребнадзора, тест можно использовать для исследования объектов внешней среды: смывов с поверхностей, проб пищевых продуктов и концентратов водных проб. Это позволит оперативно принимать меры по предотвращению распространения инфекции.В Роспотребнадзоре напомнили, что гепатит Е передается преимущественно через загрязненную воду и пищевые продукты, может распространяться при бытовых контактах и через донорскую кровь. Длительный инкубационный период способствует незаметному распространению инфекции.Ранее сообщалось, что в России зарегистрирована тест-система на вирус Бундибуджио. Разработка внесет значимый вклад в укрепление технологической независимости страны в сфере биобезопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России нашли способ вылечить зависимость от капель для носаВ России создадут новые вакцины от трех видов ракаВ Крыму будут искать паразитов в воде: ученые работают над ПЦР-тестом

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гепатит, роспотребнадзор, россия, новости, здравоохранение в россии