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В России разработали первый отечественный тест на гепатит Е
В России разработали первый отечественный тест на гепатит Е - РИА Новости Крым, 20.08.2026
В России разработали первый отечественный тест на гепатит Е
Российские ученые разработали, зарегистрировали и запустили в производство первый в России тест для определения РНК вируса гепатита Е. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 20.08.2026
2026-08-20T10:19
2026-08-20T10:19
2026-08-20T10:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Российские ученые разработали, зарегистрировали и запустили в производство первый в России тест для определения РНК вируса гепатита Е. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.Уточняется, что отечественный тест позволяет определять наличие РНК вируса за 7-10 дней до появления клинических признаков заболевания, а также в период, когда специфические антитела в организме еще не выработались. Это имеет решающее значение для диагностики и мониторинга заболевания.Тест позволяет выявлять скрытые источники инфекции, включая пациентов с бессимптомными формами гепатита Е, а также проводить эффективный скрининг донорской крови.Кроме того, по данным Роспотребнадзора, тест можно использовать для исследования объектов внешней среды: смывов с поверхностей, проб пищевых продуктов и концентратов водных проб. Это позволит оперативно принимать меры по предотвращению распространения инфекции.В Роспотребнадзоре напомнили, что гепатит Е передается преимущественно через загрязненную воду и пищевые продукты, может распространяться при бытовых контактах и через донорскую кровь. Длительный инкубационный период способствует незаметному распространению инфекции.Ранее сообщалось, что в России зарегистрирована тест-система на вирус Бундибуджио. Разработка внесет значимый вклад в укрепление технологической независимости страны в сфере биобезопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России нашли способ вылечить зависимость от капель для носаВ России создадут новые вакцины от трех видов ракаВ Крыму будут искать паразитов в воде: ученые работают над ПЦР-тестом
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гепатит, роспотребнадзор, россия, новости, здравоохранение в россии
В России разработали первый отечественный тест на гепатит Е
Первый российский тест на гепатит Е разработан и запущен в производство
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Российские ученые разработали, зарегистрировали и запустили в производство первый в России тест для определения РНК вируса гепатита Е. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
"Тест-система способна обнаруживать генетический материал возбудителя на ранних стадиях инфекционного процесса, когда стандартные серологические тесты, ориентированные на выявление антител, могут давать ложноотрицательные результаты", – говорится в сообщении.
Уточняется, что отечественный тест позволяет определять наличие РНК вируса за 7-10 дней до появления клинических признаков заболевания, а также в период, когда специфические антитела в организме еще не выработались. Это имеет решающее значение для диагностики и мониторинга заболевания.
Тест позволяет выявлять скрытые источники инфекции, включая пациентов с бессимптомными формами гепатита Е, а также проводить эффективный скрининг донорской крови.
Кроме того, по данным Роспотребнадзора, тест можно использовать для исследования объектов внешней среды: смывов с поверхностей, проб пищевых продуктов и концентратов водных проб. Это позволит оперативно принимать меры по предотвращению распространения инфекции.
"Новая тест-система представляет собой полностью отечественный продукт. А производственные мощности ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора позволят полностью обеспечить потребности России в диагностике гепатита Е у человека и на объектах окружающей среды", – добавили в ведомстве.
В Роспотребнадзоре напомнили, что гепатит Е передается преимущественно через загрязненную воду и пищевые продукты, может распространяться при бытовых контактах и через донорскую кровь. Длительный инкубационный период способствует незаметному распространению инфекции.
Ранее сообщалось, что в России зарегистрирована тест-система
на вирус Бундибуджио. Разработка внесет значимый вклад в укрепление технологической независимости страны в сфере биобезопасности.
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