https://crimea.ria.ru/20260820/v-krymu-podorozhali-stroitelnye-materialy-i-bytovaya-khimiya-1158654241.html

В Крыму подорожали строительные материалы и бытовая химия

В Крыму подорожали строительные материалы и бытовая химия - РИА Новости Крым, 20.08.2026

В Крыму подорожали строительные материалы и бытовая химия

В июле цены в Крыму увеличились на 8,1 процента по сравнению с июнем. Одной из главных причин является дефицит отдельных товаров на рынках региона и рост затрат РИА Новости Крым, 20.08.2026

2026-08-20T12:10

2026-08-20T12:10

2026-08-20T12:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. В июле цены в Крыму увеличились на 8,1 процента по сравнению с июнем. Одной из главных причин является дефицит отдельных товаров на рынках региона и рост затрат на логистику, сообщила эксперт Банка России по Республике Крым Елена Денисенко.В частности, подорожали строительные материалы, моющие и чистящие средства. У поставщиков и производителей этих товаров увеличились расходы на доставку сырья и готовой продукции. Одновременно из-за ослабления рубля выросли траты компаний на закупку импортной бытовой химии и компонентов для ее производства внутри страны. Все эти возросшие расходы предприятия переносили в отпускные цены, отметила Елена Денисенко.На продуктовом рынке заметнее всего подорожали яйца, что связано с сокращением объемов их производства внутри региона. Также увеличились в цене сахар, макароны и крупы. Поскольку из-за подорожания топлива и усложнения логистики у поставщиков и производителей этих товаров выросли транспортные расходы, это отразилось на конечных ценах в рознице.Кроме того, в связи с цикличностью производства, в стране сезонно снизились запасы сахара.Вместе с тем, из-за сокращения спроса со стороны туристов в июле подешевел отдых в санаториях и пансионатах. А благодаря поступлению на прилавки нового урожая овощей упали цены на лук, капусту, картофель, морковь, помидоры и огурцы.24 июля Банк России снизил ключевую ставку до 14%. По прогнозам регулятора, годовая инфляция в текущем году составит 6-7%. После исчерпания временных факторов и с учетом проводимой денежно-кредитной политики показатель вернется к 4% в 2027 году и закрепится на цели в дальнейшем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Рост цен на топливо: в Банке России рассказали об инфляцииЭкономика России возвращается на траекторию роста – кабминВ России зафиксирован рост цен на базовые продукты питания

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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