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В Крыму подорожали строительные материалы и бытовая химия
В Крыму подорожали строительные материалы и бытовая химия - РИА Новости Крым, 20.08.2026
В Крыму подорожали строительные материалы и бытовая химия
В июле цены в Крыму увеличились на 8,1 процента по сравнению с июнем. Одной из главных причин является дефицит отдельных товаров на рынках региона и рост затрат РИА Новости Крым, 20.08.2026
2026-08-20T12:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. В июле цены в Крыму увеличились на 8,1 процента по сравнению с июнем. Одной из главных причин является дефицит отдельных товаров на рынках региона и рост затрат на логистику, сообщила эксперт Банка России по Республике Крым Елена Денисенко.В частности, подорожали строительные материалы, моющие и чистящие средства. У поставщиков и производителей этих товаров увеличились расходы на доставку сырья и готовой продукции. Одновременно из-за ослабления рубля выросли траты компаний на закупку импортной бытовой химии и компонентов для ее производства внутри страны. Все эти возросшие расходы предприятия переносили в отпускные цены, отметила Елена Денисенко.На продуктовом рынке заметнее всего подорожали яйца, что связано с сокращением объемов их производства внутри региона. Также увеличились в цене сахар, макароны и крупы. Поскольку из-за подорожания топлива и усложнения логистики у поставщиков и производителей этих товаров выросли транспортные расходы, это отразилось на конечных ценах в рознице.Кроме того, в связи с цикличностью производства, в стране сезонно снизились запасы сахара.Вместе с тем, из-за сокращения спроса со стороны туристов в июле подешевел отдых в санаториях и пансионатах. А благодаря поступлению на прилавки нового урожая овощей упали цены на лук, капусту, картофель, морковь, помидоры и огурцы.24 июля Банк России снизил ключевую ставку до 14%. По прогнозам регулятора, годовая инфляция в текущем году составит 6-7%. После исчерпания временных факторов и с учетом проводимой денежно-кредитной политики показатель вернется к 4% в 2027 году и закрепится на цели в дальнейшем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Рост цен на топливо: в Банке России рассказали об инфляцииЭкономика России возвращается на траекторию роста – кабминВ России зафиксирован рост цен на базовые продукты питания
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банк россии, инфляция, новости крыма, экономика крыма, цены в крыму, видео
В Крыму подорожали строительные материалы и бытовая химия
Цены в Крыму за месяц выросли на 8,1 процента - ЦБ
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. В июле цены в Крыму увеличились на 8,1 процента по сравнению с июнем. Одной из главных причин является дефицит отдельных товаров на рынках региона и рост затрат на логистику, сообщила эксперт Банка России по Республике Крым Елена Денисенко.
"Конечно, не секрет, что стоимость бензина в июле на полуострове резко выросла. Это связано со сложностью его доставки в регион и снижением объемов производства нефтепродуктов из-за ремонтов на некоторых НПЗ. Такая динамика цен на топливо в значительной мере повлияла на общую ситуацию с ценами в Крыму", - отметила эксперт.
В частности, подорожали строительные материалы, моющие и чистящие средства. У поставщиков и производителей этих товаров увеличились расходы на доставку сырья и готовой продукции. Одновременно из-за ослабления рубля выросли траты компаний на закупку импортной бытовой химии и компонентов для ее производства внутри страны. Все эти возросшие расходы предприятия переносили в отпускные цены, отметила Елена Денисенко.
На продуктовом рынке заметнее всего подорожали яйца, что связано с сокращением объемов их производства внутри региона. Также увеличились в цене сахар, макароны и крупы. Поскольку из-за подорожания топлива и усложнения логистики у поставщиков и производителей этих товаров выросли транспортные расходы, это отразилось на конечных ценах в рознице.
Кроме того, в связи с цикличностью производства, в стране сезонно снизились запасы сахара.
Вместе с тем, из-за сокращения спроса со стороны туристов в июле подешевел отдых в санаториях и пансионатах. А благодаря поступлению на прилавки нового урожая овощей упали цены на лук, капусту, картофель, морковь, помидоры и огурцы.
"Резюмируя, отмечу, что и годовая, и месячная инфляция в Крыму заметно выросли. И, как я уже говорила, во многом это связано с ситуацией на топливном рынке. Бензин – это важный товар-маркер, который занимает значительную долю в расходах людей и компаний, поэтому повышение цен на него отразилось на подорожании и других товаров. Однако Банк России рассматривает такие обстоятельства как временные. Поэтому оценки устойчивой инфляции на последнем заседании Совета директоров остались прежними", - резюмировала эксперт.
24 июля Банк России снизил
ключевую ставку до 14%. По прогнозам регулятора, годовая инфляция в текущем году составит 6-7%. После исчерпания временных факторов и с учетом проводимой денежно-кредитной политики показатель вернется к 4% в 2027 году и закрепится на цели в дальнейшем.
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