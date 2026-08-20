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В Крыму гвардейцы-десантники поздравили фронтовика со 101-летием - РИА Новости Крым, 20.08.2026
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https://crimea.ria.ru/20260820/v-krymu-gvardeytsy-desantniki-pozdravili-frontovika-so-101-letiem-1158664421.html
В Крыму гвардейцы-десантники поздравили фронтовика со 101-летием
В Крыму гвардейцы-десантники поздравили фронтовика со 101-летием - РИА Новости Крым, 20.08.2026
В Крыму гвардейцы-десантники поздравили фронтовика со 101-летием
В четверг, 20 августа, в Советском районе Крыма прошло торжественное поздравление ветерана Великой Отечественной войны Владимира Левина со 101-летием. Для него... РИА Новости Крым, 20.08.2026
2026-08-20T16:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. В четверг, 20 августа, в Советском районе Крыма прошло торжественное поздравление ветерана Великой Отечественной войны Владимира Левина со 101-летием. Для него организовали парад и показательную программу. Об этом РИА Новости Крым рассказали в 56-м гвардейском десантно-штурмовом полку, военнослужащие которого приняли участие в поздравлении фронтовика.Владимир Левин проживает в поселке Советский. Для именинника гвардейцы-десантники прошли торжественным маршем с исполнением строевой песни, организовали праздничный концерт и показательные выступления по армейскому рукопашному бою.Фронтовик поблагодарил военнослужащих за праздничную программу и пожелал мирного неба, крепкого здоровья и скорейшей победы над неонацизмом.Ранее сообщалось, что почетному гражданину Феодосии, ветерану Великой Отечественной войны Николаю Горденко исполнилось 100 лет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дед-фронтовик говорил о морпехах: как боец с Кубани попал в 810-ю бригадуВ Крыму предложили установить памятник героям СВО – каким он будет и где
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крым, новости крыма, великая отечественная война, советский район, видео
В Крыму гвардейцы-десантники поздравили фронтовика со 101-летием

В Советском районе Крыма ветерана Великой Отечественной поздравили со 101-м днем рождения

16:55 20.08.2026 (обновлено: 16:57 20.08.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. В четверг, 20 августа, в Советском районе Крыма прошло торжественное поздравление ветерана Великой Отечественной войны Владимира Левина со 101-летием. Для него организовали парад и показательную программу. Об этом РИА Новости Крым рассказали в 56-м гвардейском десантно-штурмовом полку, военнослужащие которого приняли участие в поздравлении фронтовика.
Владимир Левин проживает в поселке Советский. Для именинника гвардейцы-десантники прошли торжественным маршем с исполнением строевой песни, организовали праздничный концерт и показательные выступления по армейскому рукопашному бою.
© Военно-политическое управление 56-го гвардейского десантно-штурмового полкаВ Крыму гвардейцы-десантники поздравили фронтовика Владимира Левина со 101-летием
В Крыму гвардейцы-десантники поздравили фронтовика Владимира Левина со 101-летием
1 из 7
В Крыму гвардейцы-десантники поздравили фронтовика Владимира Левина со 101-летием
© Военно-политическое управление 56-го гвардейского десантно-штурмового полка
© Военно-политическое управление 56-го гвардейского десантно-штурмового полкаВ Крыму гвардейцы-десантники поздравили фронтовика Владимира Левина со 101-летием
В Крыму гвардейцы-десантники поздравили фронтовика Владимира Левина со 101-летием
2 из 7
В Крыму гвардейцы-десантники поздравили фронтовика Владимира Левина со 101-летием
© Военно-политическое управление 56-го гвардейского десантно-штурмового полка
© Военно-политическое управление 56-го гвардейского десантно-штурмового полкаВ Крыму гвардейцы-десантники поздравили фронтовика Владимира Левина со 101-летием
В Крыму гвардейцы-десантники поздравили фронтовика Владимира Левина со 101-летием
3 из 7
В Крыму гвардейцы-десантники поздравили фронтовика Владимира Левина со 101-летием
© Военно-политическое управление 56-го гвардейского десантно-штурмового полка
© Военно-политическое управление 56-го гвардейского десантно-штурмового полкаВ Крыму гвардейцы-десантники поздравили фронтовика Владимира Левина со 101-летием
В Крыму гвардейцы-десантники поздравили фронтовика Владимира Левина со 101-летием
4 из 7
В Крыму гвардейцы-десантники поздравили фронтовика Владимира Левина со 101-летием
© Военно-политическое управление 56-го гвардейского десантно-штурмового полка
© Военно-политическое управление 56-го гвардейского десантно-штурмового полкаВ Крыму гвардейцы-десантники поздравили фронтовика Владимира Левина со 101-летием
В Крыму гвардейцы-десантники поздравили фронтовика Владимира Левина со 101-летием
5 из 7
В Крыму гвардейцы-десантники поздравили фронтовика Владимира Левина со 101-летием
© Военно-политическое управление 56-го гвардейского десантно-штурмового полка
© Военно-политическое управление 56-го гвардейского десантно-штурмового полкаВ Крыму гвардейцы-десантники поздравили фронтовика Владимира Левина со 101-летием
В Крыму гвардейцы-десантники поздравили фронтовика Владимира Левина со 101-летием
6 из 7
В Крыму гвардейцы-десантники поздравили фронтовика Владимира Левина со 101-летием
© Военно-политическое управление 56-го гвардейского десантно-штурмового полка
© Военно-политическое управление 56-го гвардейского десантно-штурмового полкаВ Крыму гвардейцы-десантники поздравили фронтовика Владимира Левина со 101-летием
В Крыму гвардейцы-десантники поздравили фронтовика Владимира Левина со 101-летием
7 из 7
В Крыму гвардейцы-десантники поздравили фронтовика Владимира Левина со 101-летием
© Военно-политическое управление 56-го гвардейского десантно-штурмового полка
1 из 7
В Крыму гвардейцы-десантники поздравили фронтовика Владимира Левина со 101-летием
© Военно-политическое управление 56-го гвардейского десантно-штурмового полка
2 из 7
В Крыму гвардейцы-десантники поздравили фронтовика Владимира Левина со 101-летием
© Военно-политическое управление 56-го гвардейского десантно-штурмового полка
3 из 7
В Крыму гвардейцы-десантники поздравили фронтовика Владимира Левина со 101-летием
© Военно-политическое управление 56-го гвардейского десантно-штурмового полка
4 из 7
В Крыму гвардейцы-десантники поздравили фронтовика Владимира Левина со 101-летием
© Военно-политическое управление 56-го гвардейского десантно-штурмового полка
5 из 7
В Крыму гвардейцы-десантники поздравили фронтовика Владимира Левина со 101-летием
© Военно-политическое управление 56-го гвардейского десантно-штурмового полка
6 из 7
В Крыму гвардейцы-десантники поздравили фронтовика Владимира Левина со 101-летием
© Военно-политическое управление 56-го гвардейского десантно-штурмового полка
7 из 7
В Крыму гвардейцы-десантники поздравили фронтовика Владимира Левина со 101-летием
© Военно-политическое управление 56-го гвардейского десантно-штурмового полка
Фронтовик поблагодарил военнослужащих за праздничную программу и пожелал мирного неба, крепкого здоровья и скорейшей победы над неонацизмом.
"Владимир Иванович - человек удивительной судьбы. В 17 лет он ушел на фронт, освобождал Крым и Севастополь, громил врага в Восточной Пруссии. Сегодня он является живым символом мужества и стойкости нашего народа. Его подвиг — пример для каждого из нас", – подчеркнули в полку.
Ранее сообщалось, что почетному гражданину Феодосии, ветерану Великой Отечественной войны Николаю Горденко исполнилось 100 лет.
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