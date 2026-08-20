https://crimea.ria.ru/20260820/v-krymu-gvardeytsy-desantniki-pozdravili-frontovika-so-101-letiem-1158664421.html

В Крыму гвардейцы-десантники поздравили фронтовика со 101-летием

В Крыму гвардейцы-десантники поздравили фронтовика со 101-летием - РИА Новости Крым, 20.08.2026

В Крыму гвардейцы-десантники поздравили фронтовика со 101-летием

В четверг, 20 августа, в Советском районе Крыма прошло торжественное поздравление ветерана Великой Отечественной войны Владимира Левина со 101-летием. Для него... РИА Новости Крым, 20.08.2026

2026-08-20T16:55

2026-08-20T16:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. В четверг, 20 августа, в Советском районе Крыма прошло торжественное поздравление ветерана Великой Отечественной войны Владимира Левина со 101-летием. Для него организовали парад и показательную программу. Об этом РИА Новости Крым рассказали в 56-м гвардейском десантно-штурмовом полку, военнослужащие которого приняли участие в поздравлении фронтовика.Владимир Левин проживает в поселке Советский. Для именинника гвардейцы-десантники прошли торжественным маршем с исполнением строевой песни, организовали праздничный концерт и показательные выступления по армейскому рукопашному бою.Фронтовик поблагодарил военнослужащих за праздничную программу и пожелал мирного неба, крепкого здоровья и скорейшей победы над неонацизмом.Ранее сообщалось, что почетному гражданину Феодосии, ветерану Великой Отечественной войны Николаю Горденко исполнилось 100 лет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дед-фронтовик говорил о морпехах: как боец с Кубани попал в 810-ю бригадуВ Крыму предложили установить памятник героям СВО – каким он будет и где

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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