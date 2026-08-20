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В Крыму более 24 тысяч родителей получили семейную выплату

В Крыму более 24 тысяч родителей получили семейную выплату - РИА Новости Крым, 20.08.2026

В Крыму более 24 тысяч родителей получили семейную выплату

Более 24 тысяч крымских родителей получили семейную выплату. Им перечислено свыше 607 миллионов рублей по заявлениям, поданным с 1 июня. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 20.08.2026

2026-08-20T06:40

2026-08-20T06:40

2026-08-20T06:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Более 24 тысяч крымских родителей получили семейную выплату. Им перечислено свыше 607 миллионов рублей по заявлениям, поданным с 1 июня. Об этом сообщили в отделении Социального фонда России (СФР) по Республике Крым.Уточняется, что среднедушевой доход в семье при этом не должен превышать 1,5 прожиточного минимума в регионе проживания в 2025 году – в Республике Крым он составлял 25 801,5 рубля. При назначении новой семейной выплаты действует порядок учета материального положения, аналогичный правилам оформления единого единого пособия на детей до 17 лет и беременным женщинам."В каждом конкретном случае сумма, которую получают родители, индивидуальна и зависит от доходов, с которых начислен НДФЛ. Налог, удержанный по обычной ставке 13% или выше, пересчитывают по льготной – 6%. Разница между первоначальной и итоговой суммой возвращается родителю – это и есть ежегодная семейная выплата", – пояснили в крымском отделении СФР.Там отметили, что сумма семейной выплаты не уменьшается на сумму налоговых вычетов по лечению, имуществу и образованию. Это позволяет назначать средства в более высоком размере.В отделении СФР по Крыму подчеркнули, что обратиться за получением ежегодной семейной выплаты крымские семьи могут до октября. Последний день приема заявлений в 2026 году – 30 сентября.Подать заявление на новую семейную выплату можно через портал "Госуслуги", клиентские службы отделения СФР и МФЦ. В большинстве случаев для оформления нужно подать только заявление.Ранее сообщалось, что в Крыму семьи с детьми получили свыше 17 миллиардов рублей поддержки с начала 2026 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 7000 семей в Севастополе получили региональный маткапиталВ Крыму назвали главные условия для повышения рождаемостиУсыновление и опека: как в Крыму оформить единовременную выплату

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, дети, семья, выплаты и компенсации, отделение социального фонда россии по республике крым