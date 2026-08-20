https://crimea.ria.ru/20260820/v-krymu-abiturienty-stali-rezhe-vybirat-obuchenie-za-schet-byudzheta-1158622448.html

В Крыму абитуриенты стали реже выбирать обучение за счет бюджета

В Крыму абитуриенты стали реже выбирать обучение за счет бюджета - РИА Новости Крым, 20.08.2026

В Крыму абитуриенты стали реже выбирать обучение за счет бюджета

В КФУ им. В.И. Вернадского на 13 процентов снизилось количество заявлений на бюджетные места по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил и.о. ректора вуза... РИА Новости Крым, 20.08.2026

2026-08-20T08:27

2026-08-20T08:27

2026-08-20T08:27

новости крыма

крым

высшее образование в крыму

кфу (крымский федеральный университет)

владимир курьянов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. В КФУ им. В.И. Вернадского на 13 процентов снизилось количество заявлений на бюджетные места по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил и.о. ректора вуза Владимир Курьянов.Снижается количество бюджетных мест, которые государство выделяет университету, пояснил спикер. "Естественно, что абитуриенты на это реагируют, ищут другие места для получения высшего образования в нашей стране", – сказал и.о. ректора.Также Курьянов назвал главным итогом бюджетного приема этой вступительной кампании тот факт, что средний балл ЕГЭ, с которым абитуриенты поступали в КФУ на бюджет на первый курс, увеличился почти на 2 балла, что является положительным результатом.Ранее директор Института биохимических технологий, экологии и фармации КФУ им. В.И. Вернадского, советник председателя приемной комиссии данного вуза Алексей Гусев рассказывал, что в рамках вступительной кампании выпускники колледжей могли поступить в КФУ исключительно на родственную специальность, ту, которой они обучались в колледже.Как ранее заявлял глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства, переход на новую модель высшего образования завершится в течение трех лет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:20 "стобалльников" по ЕГЭ: итоги учебного года подвели в СимферополеГордость республики: сколько выпускников в Крыму получили высшие баллы ЕГЭКак поступить в Крымский федеральный университет после колледжа

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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