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В Киевской области поражен пункт радиоэлектронной разведки ВСУ

В Киевской области поражен пункт радиоэлектронной разведки ВСУ - РИА Новости Крым, 20.08.2026

В Киевской области поражен пункт радиоэлектронной разведки ВСУ

Российские военные нанесли удар по пункту дислокации радиоэлектронной разведки украинских боевиков в Киевской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны... РИА Новости Крым, 20.08.2026

2026-08-20T11:55

2026-08-20T11:55

2026-08-20T12:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Российские военные нанесли удар по пункту дислокации радиоэлектронной разведки украинских боевиков в Киевской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.Уточняется, что удар был нанесен с помощью беспилотного летательного аппарата "Герань-4 Сикер". Пункт постоянной дислокации радиоэлектронной разведки ВСУ находился в районе поселка Калиновка.Цель поражена, подчеркнули в Минобороны РФ.Ранее сообщалось, что ВС РФ ночью нанесли массированный удар высокоточным оружием по предприятиям военной промышленности, транспортно-логистическому центру и складам в Киеве и Киевской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация на фронте: ВСУ несут колоссальные потериРоссийские войска ударили по морским судам и портовой инфраструктуре УкраиныБолее десяти октокоптеров ВСУ уничтожены за сутки над Херсонщиной

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, удары по украине, киевская область