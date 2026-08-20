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В Киевской области поражен пункт радиоэлектронной разведки ВСУ
В Киевской области поражен пункт радиоэлектронной разведки ВСУ - РИА Новости Крым, 20.08.2026
В Киевской области поражен пункт радиоэлектронной разведки ВСУ
Российские военные нанесли удар по пункту дислокации радиоэлектронной разведки украинских боевиков в Киевской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны... РИА Новости Крым, 20.08.2026
2026-08-20T11:55
2026-08-20T11:55
2026-08-20T12:07
новости сво
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вооруженные силы россии
удары по украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Российские военные нанесли удар по пункту дислокации радиоэлектронной разведки украинских боевиков в Киевской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.Уточняется, что удар был нанесен с помощью беспилотного летательного аппарата "Герань-4 Сикер". Пункт постоянной дислокации радиоэлектронной разведки ВСУ находился в районе поселка Калиновка.Цель поражена, подчеркнули в Минобороны РФ.Ранее сообщалось, что ВС РФ ночью нанесли массированный удар высокоточным оружием по предприятиям военной промышленности, транспортно-логистическому центру и складам в Киеве и Киевской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация на фронте: ВСУ несут колоссальные потериРоссийские войска ударили по морским судам и портовой инфраструктуре УкраиныБолее десяти октокоптеров ВСУ уничтожены за сутки над Херсонщиной
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, удары по украине, киевская область
В Киевской области поражен пункт радиоэлектронной разведки ВСУ
Россия ударила "Геранью" по пункту дислокации радиоэлектронной разведки ВСУ под Киевом
11:55 20.08.2026 (обновлено: 12:07 20.08.2026)