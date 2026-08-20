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В Киеве и области прогремела серия взрывов - РИА Новости Крым, 20.08.2026
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В Киеве и области прогремела серия взрывов
В Киеве и области прогремела серия взрывов - РИА Новости Крым, 20.08.2026
В Киеве и области прогремела серия взрывов
В Киеве, а также в Киевской и Днепропетровской областях ночью в четверг гремели взрывы. Об этом сообщают местные власти и СМИ. РИА Новости Крым, 20.08.2026
2026-08-20T07:21
2026-08-20T07:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. В Киеве, а также в Киевской и Днепропетровской областях ночью в четверг гремели взрывы. Об этом сообщают местные власти и СМИ.Как сообщают украинские каналы, в Киеве прогремели несколько серий взрывов. В самой столице Украины незадолго до полуночи и вскоре после нее трижды сообщали о звуках детонации. Как уточняли местные СМИ, в нескольких районах города наблюдались проблемы с электроснабжением. Над городом работала ПВО.По информации мэра города Виталия Кличко, пожары зафиксированы в Святошинском, Дарницком и Соломенском районах столицы."Дарницкий район… Возник пожар в складских помещениях на площади около тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Госслужбы по ЧС.Также сообщалось о взрывах в городе Бровары."Бровары Киевской области — взрывы", — говорится в сообщении украинского "24-го канала" в Telegram.Также местные СМИ сообщают о громких взрывах в городе Днепропетровск.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Киеве, а также в центральной, северной, восточной и южной частях страны действует воздушная тревога.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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удары по украине, взрывы на украине, киев, киевская область, новости сво, новости
В Киеве и области прогремела серия взрывов

В Киеве и области в ночь на четверг прогремела серия взрывов

07:21 20.08.2026 (обновлено: 07:33 20.08.2026)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийУкраинские пожарные
Украинские пожарные
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. В Киеве, а также в Киевской и Днепропетровской областях ночью в четверг гремели взрывы. Об этом сообщают местные власти и СМИ.
Как сообщают украинские каналы, в Киеве прогремели несколько серий взрывов.
В самой столице Украины незадолго до полуночи и вскоре после нее трижды сообщали о звуках детонации. Как уточняли местные СМИ, в нескольких районах города наблюдались проблемы с электроснабжением. Над городом работала ПВО.
По информации мэра города Виталия Кличко, пожары зафиксированы в Святошинском, Дарницком и Соломенском районах столицы.
"Дарницкий район… Возник пожар в складских помещениях на площади около тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Госслужбы по ЧС.
Также сообщалось о взрывах в городе Бровары.
"Бровары Киевской области — взрывы", — говорится в сообщении украинского "24-го канала" в Telegram.
Также местные СМИ сообщают о громких взрывах в городе Днепропетровск.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Киеве, а также в центральной, северной, восточной и южной частях страны действует воздушная тревога.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
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