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В Киеве и области прогремела серия взрывов

В Киеве и области прогремела серия взрывов - РИА Новости Крым, 20.08.2026

В Киеве и области прогремела серия взрывов

В Киеве, а также в Киевской и Днепропетровской областях ночью в четверг гремели взрывы. Об этом сообщают местные власти и СМИ. РИА Новости Крым, 20.08.2026

2026-08-20T07:21

2026-08-20T07:21

2026-08-20T07:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. В Киеве, а также в Киевской и Днепропетровской областях ночью в четверг гремели взрывы. Об этом сообщают местные власти и СМИ.Как сообщают украинские каналы, в Киеве прогремели несколько серий взрывов. В самой столице Украины незадолго до полуночи и вскоре после нее трижды сообщали о звуках детонации. Как уточняли местные СМИ, в нескольких районах города наблюдались проблемы с электроснабжением. Над городом работала ПВО.По информации мэра города Виталия Кличко, пожары зафиксированы в Святошинском, Дарницком и Соломенском районах столицы."Дарницкий район… Возник пожар в складских помещениях на площади около тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Госслужбы по ЧС.Также сообщалось о взрывах в городе Бровары."Бровары Киевской области — взрывы", — говорится в сообщении украинского "24-го канала" в Telegram.Также местные СМИ сообщают о громких взрывах в городе Днепропетровск.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Киеве, а также в центральной, северной, восточной и южной частях страны действует воздушная тревога.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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киевская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

удары по украине, взрывы на украине, киев, киевская область, новости сво, новости