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В Германии из-за жары погибли 14 тысяч человек - РИА Новости Крым, 20.08.2026
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В Германии из-за жары погибли 14 тысяч человек
В Германии из-за жары погибли 14 тысяч человек - РИА Новости Крым, 20.08.2026
В Германии из-за жары погибли 14 тысяч человек
Число погибших из-за сильной жары в Германии достигло 14 тысяч человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Институт Роберта Коха (RKI). РИА Новости Крым, 20.08.2026
2026-08-20T14:41
2026-08-20T14:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. Число погибших из-за сильной жары в Германии достигло 14 тысяч человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Институт Роберта Коха (RKI).В опубликованном отчете Института, который входит в структуру минздрава ФРГ, сообщается, что по состоянию на 20 августа оценочное число летальных исходов, связанных с последствиями жары в Германии, достигло 14 тысяч.Институт оценивает число смертей с помощью математического метода, так как жара редко указывается в качестве причины смерти в официальных медицинских заключениях, а лишь обостряет уже имеющиеся хронические болезни.Ученые берут средний уровень смертности за прошлые годы и сравнивают его с показателями во время волны жары, всплеск смертности выше нормы связывают с погодными условиями.Европа переживает одну из самых интенсивных волн жары последних лет, наиболее сильно пострадали Испания, Португалия, Франция, Италия и Греция. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сообщал, что более 1,3 тысячи человек скончались в Европе за последнюю неделю июня из-за сильной жары.Из-за аномальной жары в июне Европа потеряла порядка 9 миллионов тонн урожая зерновых культур, сумма убытков превышает 2 миллиарда евро. В течение месяца после наступления жары прогнозы по сбору зерна в странах Евросоюза и в Британии уменьшились почти на 9 млн тонн.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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германия, новости, жара, погода, в мире
В Германии из-за жары погибли 14 тысяч человек

В Германии число погибших из-за жары достигло 14 тысяч

14:41 20.08.2026
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЖаркая погода
Жаркая погода - РИА Новости, 1920, 20.08.2026
© РИА Новости . Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. Число погибших из-за сильной жары в Германии достигло 14 тысяч человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Институт Роберта Коха (RKI).
В опубликованном отчете Института, который входит в структуру минздрава ФРГ, сообщается, что по состоянию на 20 августа оценочное число летальных исходов, связанных с последствиями жары в Германии, достигло 14 тысяч.
"Наибольшая доля смертей, связанных с жарой, приходится в Германии на людей от 85 лет. При этом от ее последствий чаще умирают женщины", - отмечается в публикации.
Институт оценивает число смертей с помощью математического метода, так как жара редко указывается в качестве причины смерти в официальных медицинских заключениях, а лишь обостряет уже имеющиеся хронические болезни.
Ученые берут средний уровень смертности за прошлые годы и сравнивают его с показателями во время волны жары, всплеск смертности выше нормы связывают с погодными условиями.
Европа переживает одну из самых интенсивных волн жары последних лет, наиболее сильно пострадали Испания, Португалия, Франция, Италия и Греция. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сообщал, что более 1,3 тысячи человек скончались в Европе за последнюю неделю июня из-за сильной жары.
Из-за аномальной жары в июне Европа потеряла порядка 9 миллионов тонн урожая зерновых культур, сумма убытков превышает 2 миллиарда евро. В течение месяца после наступления жары прогнозы по сбору зерна в странах Евросоюза и в Британии уменьшились почти на 9 млн тонн.
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