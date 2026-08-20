https://crimea.ria.ru/20260820/v-es-ukrainskikh-zhenschin-budut-proveryat-na-uklonenie-ot-armii-1158660661.html

В ЕС украинских женщин будут проверять на уклонение от армии

В ЕС украинских женщин будут проверять на уклонение от армии - РИА Новости Крым, 20.08.2026

В ЕС украинских женщин будут проверять на уклонение от армии

Для получения временной защиты в Европе всех украинских беженцев, включая женщин, обяжут подтверждать, что они не уклоняются от военной службы. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 20.08.2026

2026-08-20T15:09

2026-08-20T15:09

2026-08-20T15:09

европейский союз (ес)

новости

в мире

украина

всу (вооруженные силы украины)

беженцы

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110078/05/1100780547_0:0:3019:1699_1920x0_80_0_0_584764678c48879c4316ce08216b77d1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. Для получения временной защиты в Европе всех украинских беженцев, включая женщин, обяжут подтверждать, что они не уклоняются от военной службы. Об этом заявил на брифинге представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт.Он добавил, что национальные органы государств-членов должны применять новые правила и проводить фактические проверки, предусмотренные этими правилами.Ранее сообщалось, что запрет на въезд в страны Евросоюза для военнообязанных украинцев будет касаться не только мужчин, но и женщин.Также сообщалось, что временная защита в странах Евросоюза с марта 2027 года будет предоставляться украинцам только при условии выполнения ими воинской обязанности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Зеленский попросил ЕС вернуть на родину украинских мужчин – политологВ Польше ужаснулись предстоящему новому притоку мигрантов с УкраиныВ Дании беженцы с Украины набивают тату со свастикой - власти бьют тревогу

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

европейский союз (ес), новости, в мире, украина, всу (вооруженные силы украины), беженцы