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В ЕС украинских женщин будут проверять на уклонение от армии - РИА Новости Крым, 20.08.2026
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В ЕС украинских женщин будут проверять на уклонение от армии
В ЕС украинских женщин будут проверять на уклонение от армии - РИА Новости Крым, 20.08.2026
В ЕС украинских женщин будут проверять на уклонение от армии
Для получения временной защиты в Европе всех украинских беженцев, включая женщин, обяжут подтверждать, что они не уклоняются от военной службы. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 20.08.2026
2026-08-20T15:09
2026-08-20T15:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. Для получения временной защиты в Европе всех украинских беженцев, включая женщин, обяжут подтверждать, что они не уклоняются от военной службы. Об этом заявил на брифинге представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт.Он добавил, что национальные органы государств-членов должны применять новые правила и проводить фактические проверки, предусмотренные этими правилами.Ранее сообщалось, что запрет на въезд в страны Евросоюза для военнообязанных украинцев будет касаться не только мужчин, но и женщин.Также сообщалось, что временная защита в странах Евросоюза с марта 2027 года будет предоставляться украинцам только при условии выполнения ими воинской обязанности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Зеленский попросил ЕС вернуть на родину украинских мужчин – политологВ Польше ужаснулись предстоящему новому притоку мигрантов с УкраиныВ Дании беженцы с Украины набивают тату со свастикой - власти бьют тревогу
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РИА Новости Крым
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европейский союз (ес), новости, в мире, украина, всу (вооруженные силы украины), беженцы
В ЕС украинских женщин будут проверять на уклонение от армии

В Европе будут проверять на уклонение от армии украинских мужчин и женщин

15:09 20.08.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. Для получения временной защиты в Европе всех украинских беженцев, включая женщин, обяжут подтверждать, что они не уклоняются от военной службы. Об этом заявил на брифинге представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт.
"Решение Совета о продлении действия Директивы о временной защите вступило в силу в начале августа 2026 года. Таким образом, решение Совета, и это также важно упомянуть, не делает различий между мужчинами и женщинами при подаче заявления", - отметил Ламмерт.
Он добавил, что национальные органы государств-членов должны применять новые правила и проводить фактические проверки, предусмотренные этими правилами.
Ранее сообщалось, что запрет на въезд в страны Евросоюза для военнообязанных украинцев будет касаться не только мужчин, но и женщин.
Также сообщалось, что временная защита в странах Евросоюза с марта 2027 года будет предоставляться украинцам только при условии выполнения ими воинской обязанности.
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Европейский Союз (ЕС)НовостиВ миреУкраинаВСУ (Вооруженные силы Украины)Беженцы
 
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