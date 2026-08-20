https://crimea.ria.ru/20260820/v-chernom-more-prognoziruyut-smerchi--1158652748.html
В Черном море прогнозируют смерчи
В Черном море прогнозируют смерчи - РИА Новости Крым, 20.08.2026
В Черном море прогнозируют смерчи
Днем 20 августа у берегов Сочи и федеральной территории Сириус ожидаются смерчи. Об этом сообщают в администрации города Сочи. РИА Новости Крым, 20.08.2026
2026-08-20T11:30
2026-08-20T11:30
2026-08-20T11:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Днем 20 августа у берегов Сочи и федеральной территории Сириус ожидаются смерчи. Об этом сообщают в администрации города Сочи.В четверг, 20 августа, ожидается сильный ветер, кратковременный дождь и понижение температуры воздуха ночью в предгорных районах до +12.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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черное море, новости, сочи, штормовое предупреждение, смерч
В Черном море прогнозируют смерчи
В Черном море у берегов Сочи 20 августа прогнозируются смерчи