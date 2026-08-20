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В "Артеке" обновили концертный зал во дворце Суук-Су
В "Артеке" обновили концертный зал во дворце Суук-Су - РИА Новости Крым, 20.08.2026
В "Артеке" обновили концертный зал во дворце Суук-Су
В Международном детском центре (МДЦ) "Артек" в 2026 году открылся обновленный концертный зал во дворце Суук-Су. Об этом сообщает пресс-служба МДЦ. РИА Новости Крым, 20.08.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. В Международном детском центре (МДЦ) "Артек" в 2026 году открылся обновленный концертный зал во дворце Суук-Су. Об этом сообщает пресс-служба МДЦ.Сайт РИА Новости Крым и Международный детский центр запустили совместный информационный проект "Артек" – территория развития". В рамках проекта мы рассказываем, чем живет сегодня МДЦ и какие в нем происходят изменения.Уточняется, что концертный зал дворца является ключевой площадкой для культурных и образовательных программ МДЦ. Здесь проходят торжественные линейки, концерты, тематические вечера, а также исторические реконструкции, посвященные важным событиям. В фойе дворца организуются выставки и встречи артековцев с гостями лагеря, а также размещена артековская библиотека.Об истории дворцаДворец "Суук-Су" (в переводе с тюркского — "холодная вода") был возведен на берегу Черного моря в 1903 году по проекту главного архитектора Ялты Николая Краснова. Инициаторами строительства выступили инженер-мостостроитель Владимир Березин и его супруга Ольга Соловьева.В разные годы дворец посещали император Николай II с семьей, Федор Шаляпин, Василий Суриков, Иван Бунин и Александр Куприн. После революции объект был национализирован, а в 1937 году передан "Артеку".В годы Великой Отечественной войны, 31 декабря 1941 года, дворец был сожжен немецко-фашистскими оккупантами. В послевоенный период здание восстановили по проекту архитектора Сергея Каневского, оно стало Дворцом пионеров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Директор Артека стал экспертом международного проекта "Ледокол знаний"В "Артеке" готовятся принимать 4250 детей в месяц"Артек" готов к приему детей в любой момент
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В "Артеке" обновили концертный зал во дворце Суук-Су
Концертный зал "Артека" во дворце Суук-Су оснастили современным оборудованием
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. В Международном детском центре (МДЦ) "Артек" в 2026 году открылся обновленный концертный зал во дворце Суук-Су. Об этом сообщает пресс-служба МДЦ.
Сайт РИА Новости Крым и Международный детский центр запустили совместный информационный проект "Артек" – территория развития". В рамках проекта мы рассказываем, чем живет сегодня МДЦ и какие в нем происходят изменения.
"В 2025 году стартовал масштабный проект по оснащению актового зала дворца современным мультимедийным, световым и звуковым оборудованием. В рамках обновления были установлены светодиодные экраны, профессиональные прожекторы сценического освещения, современные звуковые системы и интерактивная трибуна", – рассказали в пресс-службе.
Уточняется, что концертный зал дворца является ключевой площадкой для культурных и образовательных программ МДЦ. Здесь проходят торжественные линейки, концерты, тематические вечера, а также исторические реконструкции, посвященные важным событиям. В фойе дворца организуются выставки и встречи артековцев с гостями лагеря, а также размещена артековская библиотека.
"Обновление дворца Суук-Су - это реализация комплекса мер в рамках программы развития "Артека". Сохраняя историческую аутентичность и дух легендарного здания, мы наполняем его современным образовательным и технологическим содержанием. Это гармоничное сочетание традиций и инноваций - ключевой принцип нашей стратегии, и Суук-Су становится ярким флагманом этого подхода", - отметил директор "Артека" Константин Федоренко.
Об истории дворца
Дворец "Суук-Су" (в переводе с тюркского — "холодная вода") был возведен на берегу Черного моря в 1903 году по проекту главного архитектора Ялты Николая Краснова. Инициаторами строительства выступили инженер-мостостроитель Владимир Березин и его супруга Ольга Соловьева.
В разные годы дворец посещали император Николай II с семьей, Федор Шаляпин, Василий Суриков, Иван Бунин и Александр Куприн. После революции объект был национализирован, а в 1937 году передан "Артеку".
В годы Великой Отечественной войны, 31 декабря 1941 года, дворец был сожжен немецко-фашистскими оккупантами. В послевоенный период здание восстановили по проекту архитектора Сергея Каневского, оно стало Дворцом пионеров.
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