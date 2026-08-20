https://crimea.ria.ru/20260820/v-arteke-obnovili-kontsertnyy-zal-vo-dvortse-suuk-su-1158658275.html

В "Артеке" обновили концертный зал во дворце Суук-Су

В "Артеке" обновили концертный зал во дворце Суук-Су - РИА Новости Крым, 20.08.2026

В "Артеке" обновили концертный зал во дворце Суук-Су

В Международном детском центре (МДЦ) "Артек" в 2026 году открылся обновленный концертный зал во дворце Суук-Су. Об этом сообщает пресс-служба МДЦ. РИА Новости Крым, 20.08.2026

2026-08-20T13:42

2026-08-20T13:42

2026-08-20T13:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. В Международном детском центре (МДЦ) "Артек" в 2026 году открылся обновленный концертный зал во дворце Суук-Су. Об этом сообщает пресс-служба МДЦ.Сайт РИА Новости Крым и Международный детский центр запустили совместный информационный проект "Артек" – территория развития". В рамках проекта мы рассказываем, чем живет сегодня МДЦ и какие в нем происходят изменения.Уточняется, что концертный зал дворца является ключевой площадкой для культурных и образовательных программ МДЦ. Здесь проходят торжественные линейки, концерты, тематические вечера, а также исторические реконструкции, посвященные важным событиям. В фойе дворца организуются выставки и встречи артековцев с гостями лагеря, а также размещена артековская библиотека.Об истории дворцаДворец "Суук-Су" (в переводе с тюркского — "холодная вода") был возведен на берегу Черного моря в 1903 году по проекту главного архитектора Ялты Николая Краснова. Инициаторами строительства выступили инженер-мостостроитель Владимир Березин и его супруга Ольга Соловьева.В разные годы дворец посещали император Николай II с семьей, Федор Шаляпин, Василий Суриков, Иван Бунин и Александр Куприн. После революции объект был национализирован, а в 1937 году передан "Артеку".В годы Великой Отечественной войны, 31 декабря 1941 года, дворец был сожжен немецко-фашистскими оккупантами. В послевоенный период здание восстановили по проекту архитектора Сергея Каневского, оно стало Дворцом пионеров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Директор Артека стал экспертом международного проекта "Ледокол знаний"В "Артеке" готовятся принимать 4250 детей в месяц"Артек" готов к приему детей в любой момент

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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